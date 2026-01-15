Сегодня, 15 января, в Костанайском областном суде также выясняли, на чей именно регламент ругалась Екатерина КОРЧАГИНА: слушаний, установленный депутатами городского маслихата, или на «хулиганский регламент» - тот, что, по ее словам, необоснованно навязывали некоторые участники.

Напомним, Корчагина оказалась в центре внимания общественности после того, как произнесла фразу «Насрать я хотела на ваш регламент» на публичных слушаниях о переименовании улиц в Рудном.

Инициативная группа предложила переименовать ул. 50 лет Октября в ул. Достык и ул. И. Франко в ул. Алии Молдагуловой. Ранее в Рудном обсуждались разные варианты и вносились разные предложения, но только эти дошли до общественных слушаний. Инициаторы предлагают заменить названия улиц на "современные, олицетворяющие национальный дух".





Фото из архива «НГ»

Корчагина эмоционально выступала против переименования.

А после ее финальной фразы председатель городского маслихата Азамат Искаков написал заявление в полицию, которое рассматривал специализированный суд по административным правонарушениям Рудного.

- Высказывание Корчагиной: «Насрать я хотела на ваш регламент» в переносном смысле означает, что ей все равно, безразлично на установленный регламент, и было сказано с явным пренебрежением к окружающим лицам в грубой и непристойной форме, - постановила тогда судья Гульмира ОРАЗАЛИНОВА. - Данное высказывание вызвало негативную реакцию со стороны общества. Обстоятельства совершенного правонарушения подтверждаются протоколом об административном правонарушении, видеозаписями, письменными объяснениями, пояснениями Корчагиной.

Рудненский суд не нашел смягчающих и отягчающих обстоятельств, назначив штраф в размере 20 МРП (78 640 тенге).

Костанайский областной суд рассмотрел две апелляционных жалобы на это решение: Корчагиной, которая просит отменить постановление, и члена инициативной группы Айтгымбетова - он просит арестовать женщину на срок до 10 суток.

- Меня привлекли по ч .1 ст. 434 КоАП «Мелкое хулиганство», - начала выступление в областном суде Корчагина. - Суд в своем постановлении правильно изложил, что 434-я статья характеризуется следующими тремя квалификационными признаками, формами мелкого хулиганства: нецензурная брань, оскорбительное приставание и другие подобные действия. В постановлении также не установлено нарушение спокойствия физических лиц после моей фразы. На представленных видео не наблюдается такого нарушения спокойствия физических лиц в результате произнесенных слов, учитывая, что присутствующие даже не слышали этих слов. Моя фраза не является нецензурной, ненормативной, так как широко используются в литературе, СМИ, также в публичных высказываниях знаменитых людей: выражение советской актрисы Раневской: «Питаться в одиночку так же противоестественно, как срать вдвоем», а также публикация Руслана Логинова в СМИ под названием «Насрать я хотела на ваш регламент», напечатанная 25 ноября в интернет-издании Orda.

Корчагина заявила: хотя суд установил нарушение регламента публичного слушания, она в своем выступлении не вышла за установленные временные рамки.

- По факту мне отводилось 3 минуты для выступления, я же выступала 2 минуты 52 секунды и ушла от микрофона сразу же после того, как выразила свое мнение, что подтверждается видеозаписью публичных слушаний, опубликованной маслихатом, - пояснила она.

И вновь подчеркнула, что другие участники слушаний никак не пострадали от ее фразы:

- Суд установил, что моя фраза в переносном смыслеозначает «Я игнорирую установленный регламент», но я не сказала «установленный», я сказала «ваш». Суд не выяснял, чей ваш. Слова «ваш регламент» я сказала достававшим меня в грубой форме хулиганам - они постоянно кричали «регламент», что буквально означает «Заканчивай выступать и отойди от микрофона». Не имея права руководить слушаниями, хулиганы издевались и кричали во время выступления мне и другим, кто был против переименования улиц. Они безнравственно кричали даже тогда, когда я не выступала. Согласно видео слушаний, хулиганы слово «регламент» кричали с середины моего выступления, а передо мной безнравственно выгоняли от микрофона престарелую 80-летнюю гражданку Рудного Горбачеву. Суд для моего наказания должен был доказать, что я своими словами выразила неуважение к окружающим. Однако, во-первых, очевидно же, что эта фраза, возможно, содержит неуважение к некому неодушевленному регламенту, но не к окружающим людям. Это подтверждается позицией суда: «Высказывание Корчагиной в переносном смысле означает, что ей все равно и безразлично на установленный регламент». Во-первых, судом не доказано и не могло быть доказано, что окружающие восприняли, как проявление неуважения к ним. Возмущения в зале не возникло, никто не сказал «Вы нас оскорбили, вы нас не уважаете». Большинство даже не слышали этой негромко сказанной фразы. Следующий оратор сразу преступил к выступлению, ход слушаний не нарушился даже после выкриков в моей адрес «Националистка!».

Она также заявила, что после случившегося стали поступать угрозы:

- Хулиганы в зале мешали выступать мне, подвергая меня травле, трепали нервы, оскорбляли. Травля и провокации хулиганов вывели меня из психоэмоционального равновесия. Я сорвалась, немного грубо, без нецензурной брани сказала вышеуказанной фразой, что игнорирую их регламент. Не в микрофон, не крича, по сути, сказав себе под нос, направляясь на ранее занимаемое место. Хулиганы мне кричали, свистели, выкрикивали в мой адрес оскорбившие меня выражения «националистка», «нацист». Я испытала более чем сильное беспокойство, опасаясь агрессии окружающих. Начиная с 21 ноября, уже спустя несколько часов в отношении меня была организована травля - стали поступать звонки с угрозами, сообщения стали писать на рабочий номер. И эта травля происходит до сих пор.

Рудненский активист Айтгымбетов, в свою очередь, заявил, что написал жалобу от имени народа.

- Екатерина Сергеевна оскорбила весь Казахстан, бурно отреагировал народ, - сказал он. - Начнем с ее довода. Она говорит: «Строила моя мама». Мои родители тоже строили коммунизм! Всего лишь штраф. После того, как ее выдворили, она не подумала. Могла после не высказаться, промолчать.

В итоге коллегия Костанайского областного суда оставила решение суда первой инстанции без изменений и постановил: хотя фраза Корчагиной не является нецензурной, она относится к иным подобным действиям, которые квалифицируются, как мелкое хулиганство. Коллегия также подчеркнула, что административная статья, по которой осудили Корчагину, не несет за собой целью нравственные страдания осужденного, потому штраф не может быть заменен на арест.



