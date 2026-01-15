41-летнего мужчину подозревают в незаконном культивировании конопли. При проведении обыска по месту его жительства сотрудники управления по противодействию наркопреступности изъяли семена каннабиса, вещество растительного происхождения со специфическим запахом, шесть горшков с грунтом, фитолампу, а также шесть кустов растений, предположительно содержащих наркотические вещества.

Кроме того, согласно заключению медицинского освидетельствования, задержанный употреблял каннабиноидов.

- По результатам судебно-химической экспертизы установлено, что изъятые вещества являются наркотическими средствами: 4 960 граммов каннабиса, 1,7 грамма марихуаны и 1,57 грамма гашиша, - сообщает пресс-служба департамента полиции Костанайской области. - По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам незаконного культивирования растений, содержащих наркотические вещества.

Проводятся дальнейшие следственные действия. Подозреваемому может грозить наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.