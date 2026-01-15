О том, что ФК «Тобол» получил запрет на регистрацию новых футболистов по решению ФИФА, сообщал в начале 2026 года sports24.kz. Сегодня, 15 января, пресс-служба костанайского клуба прокомментировала "НГ" ситуацию.

Фото vk.com/fctobol

Республиканский портал сообщал, что ограничения ФИФА вступили в силу 28 декабря 2025 года, а причиной санкций стали задолженности перед футболистами: двухмесячная задержка заработной платы, а также невыплаченные премиальные запобеды в матчах Премьер-лиги и успешное выступление в Кубке Казахстана.

"При сохранении текущих долгов костанайцы рискуют не пройти лицензирование УЕФА, что может привести к потере еврокубковой путевки", - отмечалось в публикации.

Сегодня в пресс-службе ФК "Тобол" сообщили "НГ", что проблемы больше нет:

- Просто одна платежка не прошла до Нового года вовремя, оплатили только 5 января. На днях ограничение сняли.