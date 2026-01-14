По прогнозам синоптиков, в четверг-субботу, 15-17 января, на всей территории области осадков не ожидается, но на западе и севере движение транспорта осложнит туман.

- В четверг ночью будет 25-30, на севере 33, на юге 15-20 градусов мороза, - сообщила "НГ" синоптик КФ РГП «Казгидромет» Эльмира КОНЫСБАЙ. – Днём ожидаем -17…-22 °С, на севере -25 °С, на юге -12 °С. В пятницу ночью столбики термометров опустятся до 20-25, на севере до 28, на юге до 15 градусов ниже нуля. Днём будет -15…-20 °С, на севере -23 °С, на юге -10 °С. В ночь на субботу термометры покажут -25…-30 °С, на юге -20 °С, днём -20…-25 °С, на юге -17 °С.

В Костанае температурные показатели будут следующими. В четверг: ночью -28…-30 °С, днём -18…-20 °С. В пятницу: ночью -26…-28 °С, днём -18…-20 °С. В субботу: ночью -29…-30 °С, днём -20…-22 °С.

В ближайшие трое суток ожидается ветер восточных направлений скоростью 9-14 м/с, с периодическими усилениями до 15-20 м/с на юге и востоке области.

Фото Елены ПИКЕЛЬНОЙ