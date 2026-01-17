Меня им угостили на днях. И даже после новогодней многообразной и вкусной выпечки он зашел на ура. Плюсов много: вкусный, не очень сладкий, выглядит нарядно и довольно долго хранится. А с кофе - прямо шарман. Я насладилась и попросила у знакомой рецепт. Делюсь.

Штоллены - это такая ароматная вкуснятина

Это рецепт штоллена бездрожжевого, который готовится намного быстрее, если вы заранее займетесь ароматизацией сухофруктов. Взять два вида изюма и вяленую клюкву, вишню, курагу. Выбор за вами. Можно и цукаты использовать. Снять цедру с апельсинов и выдавить сок. То и другое отправить к сухофруктам, добавить рома или коньяка. Сухофрукты в таком виде должны пробыть часа три, но лучше, если ночь простоят. Это, собственно, самый долгий этап изготовления штоллена.

Прежде чем приступать к тесту, откиньте сухофрукты на сито. Пусть стекает влага.

Дальше: к размягченному сливочному маслу добавить щепотку соли, сахар, 4-5 минут взбивать миксером, чтобы масло посветлело. Добавить яйца. По очереди. Взбивая с маслом каждое. Добавить мягкий творог. Взбить. Все продукты должны быть комнатной температуры. Если творог зернистый, придется протереть сквозь сито.

К творожно-масляной массе добавить муку с разрыхлителем, корицей и молотым имбирем. Сначала половину всей порции, перемешиваем лопаткой. Добавить сухофрукты. И на них просеять половину оставшейся муки. Вымесить лопаткой. Добавить орехи. Можно грецкие, можно миндаль или фисташки. Нарубить на небольшие кусочки или раздробить скалкой через пакет. С орехами идет последняя порция муки. Тесто получается мягким, слегка липким, поэтому работать с ним нужно либо на силиконовом коврике, либо на подпыленной мукой доске.

Из указанного количества продуктов можно испечь два штоллена покрупнее. Классическая формовка: раскатать на пергаменте овал толщиной 2-3 см, затем, поднимая через ладонь, класть тесто внахлест, чтобы из-под верхней части немного выглядывала нижняя. Но проще сделать четыре батончика. Чтобы были красивыми, округлить четвертушку теста на подпыленной мукой доске, положить в прямоугольную форму для кекса, распределить по ней хорошенько. Потом опрокинуть форму на противень с пекарской бумагой и уже там немного округлить углы, одновременно вытягивая батончик. Если сверху отделились какие-то сухофрукты, спрятать под низ, чтобы не горели. Расстояние между штолленами - не менее 5 см, они в процессе приготовления слегка «разъедутся» в стороны. Печь 30-40 минут при 180 градусах, без конвекции. Горячие штоллены обильно смазать сливочным маслом со всех сторон и обсыпать сахарной пудрой. Тоже со всех сторон.

Ингредиенты

300 г сухофруктов, 100 г орехов, 2 средних апельсина, 40 г алкоголя, 430 г муки, 10 г разрыхлителя, 0,5 ч. л. корицы, 1/3 ч. л. имбиря, 180 г сливочного масла (для теста), щепотка соли, 140 г сахара, 2 яйца, 180 г мягкого творога.

