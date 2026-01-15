Введение запрета на экспорт сельскохозяйственной продукции, в том числе моркови и картофеля, не приводит к снижению цен, заявил депутат мажилиса Темир Кырыкбаев и обратился к правительству за разъяснением цели таких ограничений, передает Informburo.kz.

Поводом стало то, что Казахстан планирует ввести временный запрет на вывоз моркови. Соответствующий проект приказа опубликовало Министерство сельского хозяйства на портале "Открытые НПА".

В своём депутатском запросе Кырыкбаев отметил, что фермеры и предприниматели сталкиваются с негативными последствиями ограничений, поскольку основная нагрузка ложится на производителей.

"Как показывает практика, запрет на экспорт не приводит к снижению цен, напротив, рост цен продолжается. При этом основная нагрузка ложится на производителей. Посредники и другие участники логистической цепочки от введения таких ограничений не страдают, поскольку известно, что к моменту поступления товара на прилавки магазинов его стоимость возрастает в несколько раз", – сообщил народный избранник.

Депутат также указал на имеющиеся данные Союза картофелеводов и овощеводов Казахстана, которые свидетельствуют о заполненных складах и отсутствии дефицита моркови и картофеля. В частности, в Павлодарской области у фермеров насчитывается более 120 тысяч тонн запасов моркови, и временные ограничения на экспорт лишь сужают возможности реализации уже имеющихся объёмов. По этой причине фермеры уже планируют сократить посевы моркови и картофеля весной, поскольку не видят экономического смысла выращивать продукцию, которую затем придётся выбрасывать.

Кырыкбаев подчеркнул, что непродуманные административные меры ослабляют позиции отечественных производителей на внешних рынках, разрушают сформированные логистические и партнёрские связи и повышают риск зависимости страны от импортной продукции.

"Ранее аналогичные ограничения уже вводились на экспорт картофеля, мяса и лука, однако должных выводов по их итогам сделано не было. Краткосрочные административные подходы по-прежнему преобладают. Такая политика в долгосрочной перспективе снижает мотивацию фермеров к развитию производства и повышает риск зависимости страны от импортной продукции", – высказался Кырыкбаев, отметив, что государству необходимы не разовые ограничения, а устойчивые и предсказуемые правила.

