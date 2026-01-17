Для любителей казахстанского кино в кинотеатрах происходит дежавю: на большие экраны выходит первый полнометражный фильм режиссера Аяна Найзабекова «Охота на розового зайца», и на афишах картины снова появляется призрачно знакомый ростовой костюм мифического зверя. Что это, сиквел, перезапуск или эксплуатация? Разберемся.

Пролог

В 2010 году на еще совсем слабый кинорынок Казахстана вышел дебют режиссера Фархата Шарипова «Сказ о розовом зайце» и стал очередным лучиком надежды после «Рэкетира» 2007 года.

В этой истории произошло слияние 90-х и нового времени. Братки и воровская романтика отошли на второй план, а на первый вышли молодые богатые, получившие в наследство наглость и преступные наклонности от родителей вместе с безлимитными карточками и доступом ко всему запретному для обычных смертных. Студент-медик случайно сталкивается с миром золотой молодежи Алматы, которая на тот момент уже не была столицей, но еще не потеряла свой гламурный бомонд. В романтическом флере авторы рассказывают о том, как бывший простак, работавший в ростовом костюме розового зайца, погружается в ночной преступный мир и меняется, потому что «город - это злая сила».

Новая история

Розовый заяц - теперь не жертва, а опасность для тех, кто вырвал его из мирной жизни

«Охота на розового зайца» сюжетно никак не связана с фильмом 2010 года. Единственное, что их объединяет, - это завязка, в которой вроде бы обычный парень попадает в компанию так называемой золотой молодежи столицы. Но если в фильме Фархата Шарипова это была действительно случайная встреча, то у Аяна Найзабекова - расчетливый ход центрального персонажа. Так что новый фильм - точно не сиквел известной истории.

На афише - розовый заяц на фоне, потому что он нужен просто как отсылка

Назвать «Охоту» мягким перезапуском тоже не получится, потому что в целом истории не похожи по концепции. В «Сказе» зрителям рассказывают историю попаданца в неизвестный мир богатых и наглых детей элиты, которые не считаются ни с законом, ни с моралью. В новой истории мы следим за историей мести, которая только маскируется под историю попаданца. На самом деле, центральный персонаж все знает о людях, которые должны поплатиться за свои преступления. И если студент видит в золотой молодежи что-то хорошее, стараясь влиться в их мир, то мститель не видит ничего, кроме целей своей мести, и идет до конца, потому что терять ему нечего.

Все по завету Балабанова - красивый мститель и большой город

Значит, «Охота на розового зайца» - эксплуатация знакомого образа? В некоторой степени это маркетинговый ход, рассчитанный на зрителя с хорошей памятью. Однако не так много в Казахстане действительно фанатичных поклонников национального кино, поэтому обвинять авторов в том, что они берут знакомый образ и просто используют его как приманку, не стоит. Скорее всего, это можно назвать отсылкой к первым громким фильмам, чтобы привлечь внимание молодой аудитории к истории. В кино так делают - используют отдельные образы как связующие нити между разными фильмами. И в «Охоте» можно заметить несколько таких линий.

Братки из 90-х передают эстафету новому поколению мстителей

Старейшей кинокомпании Казахстана «Казахфильму» исполняется 90 лет, и об этом зрителям сообщает обновленная заставка, в которой сменяются легендарные народные хиты и заканчиваются как раз на «Сказе о розовом зайце». Последний нельзя назвать шедевром, но хитом на фоне того, что было, его назвать можно.

Не обошлось, конечно, без дамы в беде. Как же еше понять, что герой - герой?

Кроме «Сказа», даже самый невнимательный зритель увидит отсылку к «Рэкетиру» Акана Сатаева. Тем более что в 2024 году вышел третий фильм бандитской серии. Актер Саят Исембаев (центральная роль в трилогии о рэкетире) играет здесь продавца оружия, который с пониманием относится к мести и выдает что-то вроде шутки родом из 90-х о том, что в ковры, которые он якобы продает, можно заворачивать трупы.

Ни у кого не возникнет сомнения в том, кто главный злодей в этом фильме

Ну и, конечно, актер, играющий в «Охоте» центрального персонажа, - это просто концентрация всех популярных историй в казахстанском кино. Молодой Рауан Ахмедов стал популярен после сериала «Черный двор» и продолжает играть похожего отчаявшегося героя и в «Приговоре», и в «Рэкетире», и в «Охоте на розового зайца». У него отлично получается хмуриться и плакать так, что сердце зрителя разрывается на куски, а мука и ненависть, которые актер выражает в адрес преступников и коррумпированных чиновников, отражают настроение всего народа. Наблюдение за тем, как он расправляется с наглыми наркоманами-богачами и продажными полицейскими, вызывает почти что катарсис.

Продажный полицейский умеет не только убеждать, но и побеждать, когда нужно, подготовленного десантника

Насилия в «Охоте» много, и это тоже не выходит за рамки киновселенной страданий и слез, где хорошим персонажам приходится делать ужасные вещи, чтобы наказать преступников, потому что полиция в лучшем случае приедет в самом конце, когда уже все решено.

Тонкой актерской игры зритель не увидит, и все становится более-менее ясно еще в середине первого акта

Послелог

Боевики про братков и комедии про братьев уже набивают оскомину зрителю Казахстана. Но снимать эти истории не перестают, потому что в них отражаются желания аудитории: с одной стороны, увидеть, как страдают плохие люди, а с другой - убежать от реальности в выдуманные проблемы других семей. Однако нельзя не отметить изобретательность каждого нового фильма в этих сериях, в которых авторы экспериментируют с киноязыком и отсылками. Это неплохая школа и фундамент для нового поколения, которое может переосмысливать старые истории.

В фильме много сцен насилия

Что касается повествования, сценария и драматургии - самой слабой стороны казахстанского кинематографа, то в «Охоте» ничего замысловатого, все просто, но для жанра боевика, в принципе, неплохо.

Кадр из фильма