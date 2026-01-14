С 3 по 10 февраля пройдет прием заявлений на тестирование для претендентов на получение гражданства Республики Казахстан, сообщает КазТАГ со ссылкой на национальный центр тестирования.

«С 3 по 10 февраля пройдет прием заявлений на тестирование для претендентов на получение гражданства Республики Казахстан. Подать заявление можно будет на сайте национального центра тестирования app.testcenter.kz или через приложение UTO. Само тестирование пройдет 11 февраля», – говорится в сообщении в понедельник.

Отмечается, что тестирование состоит из трех блоков:

• тест по казахскому языку – 30 заданий, пороговый балл – 15;

• тест по основам Конституции Республики Казахстан (на казахском или русском языке) – 40 заданий, пороговый балл – 20;

• тест по истории Казахстана (на казахском или русском языке) – 30 заданий, пороговый балл – 15.

Максимальный балл составляет 100, пороговый – 50.

Время прохождения тестирования – 2 часа 10 минут. Для лиц с ограниченными возможностями дополнительно предоставляется 30 минут.

Стоимость участия в тестировании составляет 14 693 тенге. Для желающих улучшить подготовку доступно платное пробное тестирование в разделе «Пробное тестирование» на сайте app.testcenter.kz стоимостью 3 355 тенге.

Подробная информация размещена на сайте testcenter.kz в разделе «Претендентам на гражданство».

Источник фото: из открытых источников