12 января Анатолия КЛИМЕНТЬЕВА и Александра ДИНИУСА суд признал виновными в том, что они избили участкового инспектора полиции. Причиной конфликта в июне прошлого года стало замечание потерпевшего Климентьеву, когда тот ударил своего пасынка.

В апреле 2025 года Климентьева уже осудили по ч. 2 ст. 149 УК РК «Незаконное вторжение в жилище против воли проживающего в нем лица, совершенное с применением насилия либо с угрозой его применения или группой лиц, или в ночное время или сопровождавшееся незаконным обыском, а равно незаконное выселение из жилища».

В деле по обвинению в избиении сотрудника полиции Климентьев признавал вину в полном объеме, а Диниус ее полностью отрицал. Первый ходатайствовал о заключении процессуального соглашения с гособвинителем, но ему отказали.

На первом заседании прокурор Ернар МУКАНОВ зачитал обвинительный акт:

- Климентьев, осознавая, что он подрывает авторитет сотрудника полиции и наносит вред его здоровью, осознавая общественную опасность своих действий, умышленно нанес один удар кулаком по лицу в область переносицы участкового инспектора отдела полиции Узункольского района старшего лейтенанта Алексея Тристинского. Второй удар нанес в подбородок. В это время Диниус в преступном сговоре с Климентьевым, осознавая, что препятствует выполнению возложенных инспектору должностных обязанностей, подрывая его авторитет и причиняя вред его здоровью, желая наступления общественно опасных последствий, попытался схватить Тристинского, однако последний использовал перцовый баллончик в сторону Диниуса, от чего последний перестал. Климентьев нанес представителю власти еще 4 удара кулаком по голове, ногой в живот и по ноге. На что последний с целью пресечения противоправных действий Климентьева смог нанести ему один удар рукой в область лица.

После еще нескольких эпизодов этой драки Тристинский в какой-то момент стал сопровождать Климентьева в служебную машину. Гособвинитель пояснял:

- Сзади подошел Диниус, который в сговоре с Климентьевым нанес с достаточной силой удар по голове Тристинскому в височную область слева неустановленным предметом, от чего инспектор упал на землю. При этом (полицейский - "НГ") услышал от Климентьева «Все, Саня, угомонись!» и удостоверился, что удар нанес именно Диниус. Они стали наносить удары руками и ногами Тристинскому, который в тот момент лежал на земле и не мог оказать сопротивления. Проезжавший мимо кафе местный житель Кузнецов остановился и стал отводить Климентьева в сторону.

Мендыкаринский межрайонный суд признал Анатолия Климентьева виновным по ч. 2 ст. 378 УК РК («Оскорбление представителя власти при исполнении им своих служебных обязанностей или в связи с их исполнением, совершенное публично или с использованием масс-медиа, сетей телекоммуникаций или онлайн-платформ») и назначил 80 часов исправительных работ, а также по п. 3 ч. 4 ст. 380 УК РК («Угроза или насильственные действия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих служебных обязанностей, либо из мести за выполнение служебных обязанностей группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или преступной группой») и приговорил к 5 годам ограничения свободы.

Александра Диниуса суд признал виновным по п. 3 ч. 4 ст. 380 УК РК и также приговорил к 5 годам ограничения свободы.

Судья Нурбол МУКАНОВ на месте санкционировал немедленное освобождение осужденных из-под стражи. Подчеркивая, что наказание не связано с изоляцией от общества, он обратился к осужденным:

- Вам предоставлен, считаю, большой шанс для исправления.

Судья пояснил, что вина осужденных доказана материалами уголовного дела. Суд не нашел оснований сомневаться в показаниях потерпевшего, поскольку они были последовательны и без противоречий. Отрицание вины суд расценил как способ защиты, к показаниям свидетелей из числа родственников осужденных относится критически из-за их близких отношений.

Смягчающим обстоятельством послужило наличие у обоих малолетних детей. При решении суд исходил в том числе из того, как наказание повлияет на положение семей осужденных и лиц, находящихся у них на иждивении.

За обоими осужденными установлен пробационный контроль - они обязаны не менять постоянное место жительства без уведомления уполномоченного органа, не посещать увеселительные заведения, в том числе спецмагазины, реализующие спиртные напитки, а также с 22:00 до 6:00 в свободное от работы время не покидать место жительства по адресу проживания за исключением случаев госпитализации в медицинские учреждения.

Климентьеву суд запретил выезжать за пределы Узункольского района, а Диниусу за пределы Костаная без уведомления уполномоченного органа. Обоих обязал явиться в уполномоченный орган для регистрации и участия в воспитательных мероприятиях.

Судья вынес частное постановление в адрес потерпевшего - участкового Тристинского:

- Судом установлено, что в момент происшествия участковый инспектор выражался нецензурной бранью в общественном месте в присутствии местных жителей села Пресногорьковка, что противоречит требованиям Закона РК "О правоохранительной службе" и Этическому кодексу сотрудников правоохранительных органов. В нарушение требований инструкции участковый инспектор находился без закрепленного в области груди видеожетона. Более того, использовал специальное средство слезоточивое вещество в область лица Климентьева и Диниуса. В материалах уголовного дела отсутствует рапорт о применении специального средства. Суд постановил довести до сведения начальника департамента полиции о допущенных нарушениях для принятия соответствующих мер.