В Караганде, в Ледовом дворце «Караганды Арена», прошел второй матч второго этапа чемпионата Казахстана по хоккею с шайбой Pro Ligasy сезона-2025/2026 между местной «Сарыаркой» и рудненским «Горняком».

Опасный момент у ворот «Горняка» / Фото pro.ligasy.kz

Этот поединок стал шестым и заключительным в противостоянии между карагандинским и рудненским клубами в рамках регулярного чемпионата. А накануне «Горняк» сенсационно одержал победу над «Сарыаркой» (3:1).

В повторном поединке рудничане хорошо провели первый период, нанеся в створ ворот хозяев 13 бросков, но ни один из них не стал результативным. А вот один из девяти бросков хозяев достиг цели. На 13-й минуте счет открыл автор единственной шайбы в ворота гостей в первом матче нападающий карагандинского клуба Руслан Демин.

На пятой минуте второго периода еще один нападающий «Сарыарки» Егор Смольянинов удвоил преимущество хозяев. А на 31-й минуте форвард карагандинцев Александр Борисевич в третий раз огорчил вратаря «Горняка» Владислава Тихонова.

Менее чем через минуту Тихонов после броска по его воротам остановил шайбу и сделал передачу к синей линии Евгению Степанову, который отправил ее дальше вдоль левого борта на ход Даниле Платонову. И нападающий рудничан, убежав на рандеву с вратарем хозяев Данилом Кадочниковым, переиграл того, сократив разрыв в счете - 3:1.

Нападающий «Горняка» Данила Барабаш и нападающий «Сарыарки» Захар Пархоменко / Фото pro.ligasy.kz

Этот счет продержался до шестой минуты третьего периода, на которой за подножку был удален защитник «Горняка» Дмитрий Рязанов, а Борисевич, оформив дубль, реализовал большинство и поставил точку в матче - 4:1 (1:0, 2:1, 1:0).

После Караганды «Горняк» вернулся в Рудный, где ему предстоит провести длинную домашнюю серию из восьми матчей с четырьмя соперниками.

И первым из них станет хоккейный клуб из Павлодара «Иртыш», поединки с которым пройдут 19 и 20 января.