Третий круг XXXIV чемпионата Казахстана по баскетболу среди мужских команд Национальной лиги костанайский «Тобол» начал в южной столице матчами с «Алматинским легионом».

Бросок по кольцу «Алматинского Легиона» наносит Михаил Сыч / Фото nbf.kz

В этом сезоне команды уже провели четыре очные встречи. На старте чемпионата алматинский клуб в рамках первого круга дважды выиграл на своем паркете у костанайцев - 95:58 и 105:60. Во втором круге в Костанае «Тобол» вновь уступил в двух матчах «Алматинскому легиону» - 63:105 и 63:103.

Начало пятого поединка прошло в равной борьбе, и счет после стартовых четырех минут был 8:8. А в следующие две минуты костанайские баскетболисты совершили рывок, опередив хозяев на 10 очков. Такая разница в счете была и за две минуты до окончания четверти - 15:25. Но к началу второй десятиминутки хозяева сократили свое отставание до двух очков - 26:28.

За первые две минуты второй четверти счет дважды становился равным, а еще через минуту алматинцы вышли вперед - 35:34 и к большому перерыву нарастили свое преимущество до 12 очков - 60:48.

К середине третьего игрового отрезка преимущество хозяев перевалило за два десятка очков, и перед заключительной десятиминуткой оно составляло уже 25 очков - 96:71. А в итоге «Алматинский Легион» одержал победу со счетом 125:89 (26:28, 34:20, 36:23, 29:18).

Самым результативным в «Тоболе» в этой игре стал Адильбек Битенов, набравший 28 очков, а дабл-дабл на свой счет записал Антон Быков, добавивший к 21 набранному очку еще и 13 подборов. Дарим Султанов набрал в матче 13 очков, Тимур Валиев - 10, Адиль Султанов - 8, Михаил Сыч - 6 и Павел Ильин - 3.

С мячом Дарим Султанов / Фото nbf.kz

Во второй игре хозяева уже на четвертой минуте первой четверти добились десятиочкового преимущества - 15:5, а к ее окончанию имели двойной перевес в набранных очках - 36:18.

Более чем в два раза алматинцы перебросали костанайский клуб и во втором игровом отрезке и ушли на большой перерыв, уверенно лидируя - 63:30.

К середине третьей четверти лишь два броска костанайских баскетболистов достигли цели - 75:34, и взятый после этого главным тренером «Тобола» Тимуром Султановым тайм-аут помог гостям подправить результативность. Однако разрыв в счете перед заключительной десятиминуткой составлял уже без малого сорок очков - 83:45.

И в четвертой четверти «Алматинский Легион» уверенно довел встречу до очередной победы - 105:56 (36:18, 27:12, 20:15, 22:11).

Лучшим в игре в составе гостей был Адильбек Битенов, на счету которого 13 очков. А результативными действиями отметились также Илья Сотников - 11 очков, Михаил Сыч - 8, Антон Быков и Дарим Султанов - по 7, Тимур Валиев и Адиль Султанов - по 5.

Следующую двухматчевую серию «Тобол» проведет на домашнем паркете, где его соперником 26 и 27 января станет лидер чемпионата БК «Астана».