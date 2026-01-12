В Гонконге завершился мужской теннисный турнир категории ATP 250, в котором принял участие сильнейший теннисист Казахстана Александр БУБЛИК, являющийся 11-м номером мирового рейтинга.

Первая ракетка Казахстана Александр Бублик на турнире ATP-250 в Гонконге / Фото hkmenstennisopen.com

Выступавший на турнире под вторым номером посева казахстанец стартовал в Гонконге со второго раунда, где его соперником стал теннисист из Нидерландов Ботик Ван де Зандсхюлп (77-я ракетка мира). Одержав за 1 час и 11 минут победу в двух сетах с одинаковым счетом 6:3, Бублик вышел в четвертьфинал.

За выход в полуфинал турнира первая мужская ракетка Казахстана поборолся с Цзюнчэн Шаном (406-е место в мире) и одержал победу также в двух сетах - 6:1, 7:6 (7:2), затратив на это 1 час 26 минут и сказав после матча:

- Против Шана очень сложно играть, когда он в ударе. Во втором сете он показывал невероятный теннис. Надеюсь, я смогу сохранить этот темп. Надеюсь, продолжу показывать хорошую игру

В полуфинале Александр Бублик играл с американским теннисистом Маркосом Гироном (64-я ракетка мира), поединок с которым продлился три сета и продолжался 1 час 41 минуту. Уступив в первом сете, казахстанский теннисист затем уверенно выиграл два последующих - 3:6, 6:4, 6:2 - и вышел в финал.

За титул в Гонконге Бублик поспорил с седьмой ракеткой мира и первым номером турнира Лоренцо Музетти из Италии, который в полуфинале выбил из турнира российского теннисиста Андрея Рублева (16-я ракетка мира) и обеспечил себе место в топ-5 мирового рейтинга по итогам турнира. А казахстанец, в случае победы, смог бы впервые в карьере попасть в топ-10 мирового рейтинга.

До финала в Гонконге на турнирах ATP Бублик и Музетти встречались трижды, и казахстанский теннисист вел в личных встречах со счетом 2:1.

Первый сет встречи продолжался 50 минут и завершился на тай-брейке. И выиграл его Бублик - 7:6 (7:2). Второй сет продлился на две минуты короче, но наш теннисист провел его более увереннее и также выиграл его - 6:3, одержав таким образом победу в турнире.

Титул в Гонконге стал девятым в карьере Александра Бублика в рамках турниров ATP. Причем половину титулов до этого он завоевал в 2025 году, одержав победы на турнирах АТР-250 в Ханчжоу (Китай), Кицбюэле (Австрия), Гштааде (Швейцария) и на турнире АТР-500 в Галле (Германия). А лучшим результатом на турнирах «Большого шлема» в 2025 году у Бублика был выход в четвертьфинал «Ролан Гарроса» - Открытого чемпионата Франции.

В обновленном же рейтинге ATP Бублик обойдет британского теннисиста Джека Дрейпера и поднимется на 10-е место, став первым представителем Казахстана, которому удалось войти в топ-10 рейтинга ATP в одиночном разряде.

В послематчевом интервью Александр Бублик сказал:

- У меня нет слов... Моей единственной целью в этом сезоне было пробиться в ТОП-10, и я сделал это в первую неделю. Если бы мне кто-то сказал об этом в апреле прошлого года, я бы никогда не поверил. Надеюсь, так будет и дальше. Благодаря попаданию в десятку лучших Гонконг навсегда останется в моем сердце.