Проект комплексного плана развития агробизнеса в сфере животноводства на 2026-2030 годы обсудил общественный совет при Министерстве сельского хозяйства. Отмечается, что документ направлен на увеличение объёмов производства и расширение экспортного потенциала отрасли, передает Informburo.kz.

Фото Informburo.kz

По словам вице-министра сельского хозяйства Амангалия Бердалина, основное внимание при разработке проекта уделили созданию механизмов финансирования животноводства. Так, предусмотрен запуск программы долгосрочного льготного кредитования под 6% на приобретение племенного поголовья всех видов животных.

"Планируется внедрить кредитование под 5% для пополнения оборотных средств без ограничений по подотраслям животноводства. Средства можно будет направить на закуп кормов, горюче-смазочных материалов, ветеринарных препаратов и другие производственные расходы", – рассказал вице-министр.

Для вовлечения потенциала неиспользуемых пастбищ предусмотрено создание единого кредитного продукта под 6% для развития отгонного животноводства. Все программы займов планируют обеспечить системой государственных гарантий.

Также в документе рассматриваются вопросы социальной поддержки представителей животноводства, включая снижение пенсионного возраста для пастухов и чабанов, предоставление отсрочки от воинской службы, приоритетное выделение образовательных грантов их детям.

Члены общественного совета единогласно одобрили проект комплексного плана.