Сумма выплаты на сегодняшний день не определена, ведутся расчёты. Третью по счёту выплату по программе "Нацфонд – детям" произведут не позднее 1 февраля 2026 года, передает Informburo.kz.

Выплату за 2025 год получат все дети, являющиеся гражданами Республики Казахстан, которым на 31 декабря 2025 года ещё не исполнилось 18 лет.

"Целевые накопления казахстанцев, рождённых в 2008 году и достигающих в 2026 году 18 лет, также будут зачислены на их целевые накопительные счета не позднее 1 февраля 2026 года", – сообщили в ЕНПФ.

Сумма выплаты на сегодняшний день пока не определена.

"Сумма целевых требований на одного ребёнка за 2026 год рассчитана исходя из данных по количеству детей – граждан Казахстана (по состоянию на конец 31 декабря 2025 года) и информации от Национального банка по общей сумме целевых требований детям, начисленной из Нацфонда", – отметили в фонде.

Родители и законные представители несовершеннолетних детей могут отслеживать начисления по программе "Нацфонд - детям" через мобильное приложение электронного правительства eGov Mobile, на специальном сайте kids.enpf.kz, а также через мобильные приложения ряда банков второго уровня.

В 2024 году юным казахстанцам перевели по 100,52 доллара, в 2025-м –129,38. Ежегодная сумма начислений напрямую зависит от объёма валютных активов Нацфонда и его инвестиционного дохода. Выплаты формируются за счёт половины долгосрочного инвестиционного дохода Нацфонда.

Потратить перечисляемые средства можно только на образование и улучшение жилищных условий по достижении гражданином совершеннолетия. Досрочно снимать деньги со спецсчетов нельзя.

С 1 февраля 2024 года до 1 декабря 2025 года ЕНПФ исполнил 188 242 заявления на общую сумму 28,25 млн долларов. Суммы поступили на банковские счета заявителей. 17,6 млн долларов были направлены на улучшение жилищных условий, 10,65 млн долларов – на оплату обучения.

Средства, начисленные на счета детей в предыдущие годы, продолжают инвестироваться в портфеле Нацфонда до достижения ребёнком 18 лет и приносить дополнительный доход. Сумма инвестдохода, начисленного в прошлом году, составила 3,04 доллара.