Казахстанским детям 1 февраля начали поступать деньги из Национального фонда. За 2023 год каждому ребенку начислили 100$. Проверить начисление можно на сайте kids.enpf.kz. В ЕНПФ рассказали, что делать родителям, если их ребёнок отсутствует в базе данных и на его счёт не начислили первую выплату, передает Informburo.kz.

Ежегодно ЕНПФ составляет список детей, участвующих в программе "Нацфонд – детям", на основе официальных данных из государственной базы данных "Физические лица". Включение в эту базу данных автоматически зачисляет ребёнка в число участников программы, обеспечивая получение целевых выплат и инвестиционного дохода в течение всех программных лет.

Если ребёнок, имеющий право быть участником программы, отсутствует в государственной базе данных "Физические лица" (и, соответственно, в списке участников программы), целевые требования, включая инвестиционный доход, начисляются за пропущенный период (периоды) уже в следующем календарном году.

В этом случае родителям (законным представителям) детей рекомендуют проверить:

наличие у ребёнка документа, удостоверяющего личность (свидетельство о рождении, с 16 лет – удостоверение личности гражданина РК);

корректность и наличие в документе, удостоверяющем личность, реквизитов: Ф. И. О., даты рождения, ИИН, гражданства;

наличие, прикрепление и корректность сведений о детях в своём личном кабинете на портале egov.kz (на этом ресурсе будет представлена подробная выписка по целевым требованиям прикреплённого к родителю ребёнка).

Если у ребёнка:

отсутствует документ, удостоверяющий личность, ИИН, следует обратиться в госкорпорацию "Правительство для граждан" по месту жительства (ЦОН);

отсутствует, не установлено или некорректно указано гражданство, следует обратиться в миграционную службу по месту проживания.

"После внесения необходимых корректировок в государственную базу данных "Физические лица" целевые требования и инвестиционный доход ребёнку полностью будут начислены в следующем году с учётом пропущенного периода", – говорится в сообщении ЕНПФ.

Почему детям поступило по 100,52 доллара вместо обещанных ранее около 150-170 долларов по программе "Нацфонд – детям", объяснил вице-министр финансов Даурен Темирбеков.

В кулуарах сената вице-министр уточнил, что в 2022 году, когда президент поручил разработать программу, количество детей составляло 6,4 млн. Все расчёты тогда делали исходя из этого количества. Однако после прирост детского населения составил свыше 400 тысяч человек. На сегодня в Казахстане живёт 6 919 000 детей.

"Никто не виноват. Это первая сумма. Полный эффект от программы получат те дети, которые находятся все 18 лет (в программе. – Авт.). Перед правительством, Нацбанком, и в том числе Минфином, стоит задача по увеличению инвестиционного дохода. В следующие годы будет поступать больше сумма. На эти 100 долларов будет идти инвестиционный доход. Они не будут мёртвым грузом лежать. Они будут в долларах лежать. Только при снятии будет идти конвертация в тенге", – сказал Даурен Темирбеков.

Однако он не смог предположить, какой в итоге инвестдоход получат дети. Вице-министр заверил, что сумма дохода останется неизменной – 3500 долларов.