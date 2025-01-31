Несовершеннолетние граждане Казахстана получат 129 долларов по проекту "Национальный фонд – детям", сообщает "Казинформ". Деньги детям переведут 31 января.

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"В прошлом году было 6,918 млн детей – участников программы "Нацфонд – детям". Начислено было 100 долларов с чем-то. В этом году мы получили неплохой инвестиционный доход. Половина усреднённого инвестиционного дохода начисляется детям. Я могу с радостью поделиться, потому что у меня тоже есть дети, участники этой программы, что мы посчитали, у нас в этом году 6 921 035 детей участвуют. ЕНПФ закончил просчёт, им будет начислено 129 долларов 32 цента", – рассказал председатель Национального банка Тимур Сулейменов.

Проверить начисления казахстанцы могут на сайте программы.



Молодые казахстанцы уже использовали 5,3 млн долларов в рамках программы "Национальный фонд – детям". Из них для улучшения жилищных условий – 29 542 заявления на 2,96 млн долларов, для оплаты образования – 23 459 заявлений на 2,35 млн долларов. Получатели целевых накоплений могут использовать всю сумму или её часть, неиспользованная сумма остаётся на целевом накопительном счёте.