Несколько сотрудников фонда представили декларации, сообщает Informburo.kz.

Нурлан Жакупов / Фото АО "Самрук-Казына"

Председатель правления АО "Самрук-Казына" Нурлан Жакупов опубликовал декларации о своих доходах за период с 2022 по 2024 год.

За это время он задекларировал:

в 2022 году – 422 182 000 тенге;

в 2023 году – 186 543 551 тенге;

в 2024 году – 197 259 412 тенге.

Общая сумма полученного дохода за три года составила 805 984 963 тенге.

Декларацию о доходах за 2024 год предоставила и управляющий директор по развитию и приватизации – член правления Салтанат Сатжан. Она заработала 8 273 745 тенге.

Гульнур Нуркеева, супруга руководителя представительства фонда в Пекине Сакена Муратулы, за 2024 год задекларировала 96 314 355 тенге.

Ранее на сайтах нескольких министерств Казахстана появились первые декларации чиновников. Наиболее значительную сумму – 88 678 984 тенге – задекларировала жена заместителя премьер-министра – министра национальной экономики Серика Жумангарина Сания Садыкова.

Заместитель руководителя Администрации президента и член совета директоров "Самрук-Казыны" Ерболат Досаев заработал 14 млн тенге, а его супруга Гульнар – 2,3 млрд тенге.

Депутат сената Сагындык Лукпанов указал, что в 2024 году заработал 43 760 тенге.

Ранее "НГ" сообщала, что депутат мажилиса парламента Адиль Жубанов предложил ликвидировать АО "Самрук-Казына".