Разговоры о необходимости реформирования фонда национального благосостояния «Самрук-Қазына» ведутся регулярно. Но недавно депутаты всерьез заговорили о том, что фонд можно и вовсе ликвидировать. Так это или нет? В чем вообще смысл существования «Самрук-Қазына»? Ulysmedia.kz пытался нати ответы на эти вопросы вместе с экспертами.

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19 мая депутат мажилиса парламента Адиль Жубанов предложил распустить фонд. Он раскритиковал «Самрук-Қазына», отметив, что в его деятельности слишком много теневых моментов. По словам депутата, «в квазигосударственном секторе работают люди, которые чрезмерно обогатились», хотя конкретных фамилий таких “счастливчиков” он не назвал.

- Я знаю людей, которые стали богатыми, ни дня не занимаясь бизнесом. Они работали в национальных компаниях, в нефтегазовом секторе. Ни они, ни их семьи не были предпринимателями, но живут очень богато. Почему? — задался вопросом Адиль Жубанов.

По его словам, 60% госзакупок фонда осуществляются из одного источника. Это, как он выразился, «передача национального богатства в одни руки». Он также обратился с вопросом к Высшей аудиторской палате: какова её позиция по поводу таких закупок?

Фонд сам не отрицает, что 60% закупок действительно проводятся из одного источника. В ответе на запрос Ulysmedia.kz сообщается:

- В 2024 году общий объём закупок по группе фонда составил 3 625 млрд тенге. Из них объём закупок из одного источника - 2 178 млрд тенге, или 60%.

В фонде пояснили: увеличение доли закупок из одного источника связано с тем, что с 1 апреля 2022 года в рамках нового порядка закупок к этому методу отнесены те закупки, которые ранее считались неконкурентными - внутрихолдинговые закупки, у монополистов, коммунальные услуги, природный газ и др.

Сейчас ВАП проводит аудит фонда. Это подтвердил и её член Нурлан Нуржанов:

- Учитывая ваши предложения и текущую ситуацию, в этом году проводится аудит фонда. Планируем завершить в июле и представить полный отчёт. Этот вопрос беспокоит и нас, - заявил он.

Глава правления «Самрук-Қазына» Нурлан Жакыпов отметил, что в курсе критики и инициатив. Он заявил:

- После завершения аудита вся необходимая информация будет опубликована. Что касается предложения о роспуске фонда — я с этим не согласен. Считаю такую идею нецелесообразной. У фонда есть конкретные задачи: управление активами, их приращение, выплата дивидендов государству.

Он должен был бороться с монополией, а не возглавить ее

Экономист Максат Халык считает, что фонд давно отклонился от своих изначальных целей. Он поддерживает идею полной ликвидации этой структуры:

- Я не считаю, что «Самрук-Қазына» эффективно управляет активами. Вокруг фонда и его многочисленных дочерних компаний, как я полагаю, скрываются схемы вывода средств в офшоры. Фонд нужно расформировать, а активы передать профильным министерствам. Содержать такую структуру не имеет смысла.

По его словам, в отличие от Малайзии, где национальный холдинг поддерживает малый и средний бизнес, в Казахстане фонд наоборот — усилил монополизм:

- У нас объединили и без того крупные монополии, усилив их влияние. Надо было идти по малайзийскому пути.

Просто закрыть “Самрук” не получится

Экономист Расул Рысмамбетов считает, что ликвидировать фонд прямо сейчас крайне сложно, ведь он имеет обязательства и долги. Через него государство поддерживает нацкомпании, приватизация которых чревата последствиями:

- В прошлом году президент подписал указ о либерализации экономики, где говорилось и о приватизации. Сейчас на приватизацию запланированы около 400 компаний, включая «дочек» фонда. Но есть стратегические активы. Если, например, «КазМунайГаз» перейдет в частные руки, то его дочерняя компания «ӨзенМұнайГаз» первой окажется под ударом — она убыточна, но выполняет важные социальные функции. Однако реформировать фонд всё равно необходимо, - говорит он.

Максат Халык тоже признаёт риски приватизации, но считает, что их можно минимизировать:

- Нужно сохранить долю государства в стратегических компаниях не ниже 50%. Остальные акции можно продать частникам или через народное IPO. Это снизит долю государства в экономике и даст толчок для развития рыночных механизмов. Конечно, есть внешнеполитические и экономические риски, но всё можно просчитать. Нужна политическая воля Президент Касым-Жомарт Токаев ещё три года назад критиковал фонд, и даже намекал на то, что если реформировать «Самрук-Қазына», его придется ликвидировать.

Политолог Димаш Альжанов считает, что для ликвидации фонда прежде всего необходима политическая воля. По его словам, изначально «Самрук-Қазына» создавался не как экономический, а как политический инструмент:

- В начале 2000-х, когда банкиры и олигархи создали движение ДВК и выступили против Назарбаева, власть централизовала экономику через фонд, чтобы сохранить контроль. Пока я не вижу признаков пересмотра этой политики. После январских событий 2022 года много говорилось о реформах, но в итоге они не дали ощутимого результата.

При этом он подчеркивает: просто взять и распустить фонд невозможно. Нужен чёткий план, прозрачные механизмы приватизации. И главное - не допустить, чтобы активы снова сосредоточились в руках одной группы.

“Семейный” фонд

Фонд был создан в 2008 году. Его возглавляли близкие к экс-президенту Нурсултану Назарбаеву люди — Ахметжан Есимов, Умирзак Шукеев и другие.

Альжанов считает, что при снижении доли государства в экономике возможны и политические изменения:

- Если реформы будут реальными, Казахстан станет экономически более открытым. Это приведёт к появлению независимых игроков, которые могут стать источником политических изменений. В 2022 году общественная мобилизация была, но среди олигархов не нашлось тех, кто бы ее поддержал. Потому я сомневаюсь в реальности нынешних инициатив, - резюмирует Димаш Альжанов.

Споры вокруг прибыли

К фонду также возникают вопросы по доходности. В декабре 2024 года экономист Рахимбек Абдрахманов опубликовал исследование, сравнив доходность фонда с зарубежными аналогами.

- В 2023 году при капитале в 81 млрд долларов фонд получил всего 828 млрд тенге чистой прибыли. При этом общая прибыль за 2023 год составила 2,1 трлн тенге, или 4,6 млрд долларов. Но 1,3 трлн из них - это разовая прибыль от продажи акций КМГ правительству за счёт средств Нацфонда. Если её исключить, остаётся 828 млрд тенге. Рентабельность активов (ROA) составила 0,011. Для сравнения: доходность активов Chevron выше в 12,7 раза, Saudi Aramco - в 20 раз, Temasek - в 21 раз, - говорит Рахимбек Абдрахманов

В ответ на это «Самрук-Қазына» сообщил, что доходность растет:

- По состоянию на 31.12.2023 объем активов составил 36,9 трлн тенге, по предварительным данным на 31.12.2024 — уже 41,1 трлн. Чистая прибыль группы за 2024 год — 2,4 трлн тенге, что на 39% больше, чем в 2023 году, - сообщили нам в официальном ответе на запрос.

Фонд был создан по образцу сингапурского Temasek. О трансформации «Самрук-Қазына» говорили ещё в 2014 году. Тогда проводились совещания с участием международных экспертов, представителей ЕБРР, OECD и других организаций. Нурсултан Назарбаев заявлял, что фонд должен стать «вторым Нацфондом» и олицетворять высокотехнологичную и эффективную структуру.

Однако пока главные вопросы остаются открытыми: будет ли реформа? Или фонд продолжит существовать как символ квазигосударственного управления в казахстанской экономике?



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