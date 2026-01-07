В казахстанском Instagram-паблике prokadrykz, специализирующемся на публикациях о назначениях и отставках в государственных органах, 3 января появился пост-опрос: «Кто лучший аким в северо-казахстанском регионе? Голосуем в комментариях». Мы посмотрели, кто и кому выражает поддержку.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Pro Kadry KZ (@prokadrykz)

В опросе представлены четыре действующих акима северных областей Казахстана. Это: аким Костанайской области Кумар Аксакалов, аким Павлодарской области Асаин Байханов, аким Акмолинской области Марат Ахметжанов и аким Северо-Казахстанской области Гауез Нурмухамбетов, ранее занимавший должности акима Костаная и заместителя акима Костанайской области.





На данный момент результаты голосования распределились так:

Кумар Аксакалов - 32% голосов;

Гауез Нурмухамбетов - 26%;

Асаин Байханов - 24%;

Марат Ахметжанов - 19%.

Всего проголосовали 13 304 человека. Корреспондент "НГ" заметил, что в комментариях под постом участвуют не только обычные пользователи, но также чиновники и госслужащие из Костанайской области. Типичные комментарии: "Кумар Иригибаевич лучший!", "Костанайский регион во многом служит примером" и т.д.

В паблике prokadrykz не уточняется, по каким критериям пользователям предлагается оценивать работу акимов. Сам опрос носит неофициальный характер и проводится в формате обсуждения в комментариях.

Скриншоты поста prokadrykz в Instagram