Аудит выявил аномальные переводы 1333 учеников между школами от 5 до 12 раз, сообщает Informburo.kz.

Фото Depositphotos.com

В Казахстане изменят механизм государственного финансирования частных образовательных и медицинских учреждений, сообщила пресс-служба правительства.

6 января в ходе заседания премьер-министр Олжас Бектенов заявил о необходимости пересмотра политики их субсидирования. Он отметил, что государственным органам нужно прекратить избыточное финансирование.

Позже Бектенов провёл совещание, на котором поручил министерствами просвещения, здравоохранения и финансов устранить дисбаланс в системе подушевого финансирования школ и больниц. По его словам, имеются факты, когда создаётся искусственный переток учеников и учителей для повышения объёма субсидий.



"Внимание акцентировано также на частных организациях с высокой стоимостью обучения. Премьер-министр подчеркнул, что государственный бюджет не должен использоваться на финансирование так называемых "элитных" школ с высоким уровнем родительской оплаты, позволяющим в полной мере обеспечивать учебный процесс", – говорится в сообщении.



В ноябре 2025 года в Казахстане в пилотном режиме запустили новую систему государственного заказа для частных школ. Госорганы оцифровали процессы финансирования таких организаций – от заключения договоров до оплаты услуг.

Согласно данным сервиса OrtaBilim, на 6 января на веб-портале e-Qazyna.kz заключены договоры на субсидирование с 789 частными школами (в 2025 году – 845) на 78,7 млрд тенге. При этом 206 организаций, которые ранее получали финансирование, не соответствовали требованиям.

Также удалось выявить случаи превышения допустимой проектной мощности, приписок и двойного учёта школьников и учителей. Предварительные результаты аудита показали:





аномальные движения 1333 учеников с переводами из одной школы в другую от 5 до 12 раз;

в 64 частных школах фактическая численность обучающихся превышает установленную проектную мощность более чем в два раза;

за 2024 год не отражены доходы в налоговой отчётности по 167 частным школам.



Территориальные департаменты внутреннего государственного аудита отправили письма-уведомления. Школы уже уплатили налоги на 1,2 млрд тенге. На данный момент проверяют ещё 46 учреждений.

Кроме того, планируется оцифровать 6887 государственных школ, детских садов и университетов.



"В ходе совещания поднят вопрос пересмотра подходов к лицензированию деятельности частных организаций образования. Для наведения порядка в области оказания гражданам медицинских услуг частными организациями правительственной рабочей группой с учётом поступающих от граждан обращений проводится анализ активов Фонда социального медицинского страхования. По результатам будут приняты меры, направленные на дальнейшее повышение эффективности фонда", – отметили в правительстве.



Премьер-министр поручил министерствам просвещения, здравоохранения и финансов в течение недели внести конкретные предложения по решению проблем.



Напомним, сегодня "НГ" также сообщала, что сейчас в Казахстане также проводятся массовые проверки стоматологических клиник.