В Казахстане продолжаются внеплановые проверки стоматологических клиник. Комитет медицинского и фармацевтического контроля (КМФК) оценивает соблюдение стандартов медицинской помощи и квалификационные требования к персоналу. О том, за какие нарушения клиники получают штрафы и сколько медицинских организаций уже приостановили работу, сообщает TengriHealth.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney



Сколько клиник уже проверили



Руководитель профилактического контроля медицинской деятельности КМФК Минздрава Айгуль Ыскакова рассказала, что всего зарегистрировали 441 внеплановую проверку. Из них:



274 завершили;

68 — на стадии регистрации;

26 — в работе.



Ещё 73 проверки сняли с регистрации, так как клиники фактически не работали. Больше всего таких случаев зафиксировали в Мангистауской, Кызылординской и Актюбинской областях, а также в Алматы, Астане и Шымкенте.

Штрафы и нарушения



По итогам проверок клиники оштрафовали почти на 58,4 миллионов тенге. Всего вынесли 396 административных наказаний.



Чаще всего выявляли:



незаконную медицинскую или фармацевтическую деятельность — 113 протоколов на сумму 2 309 330 тенге;

нарушения в сфере обязательного медицинского страхования — 90 протоколов на сумму 27 111 140 тенге.

нарушения правил обращения лекарственных средств и медицинских изделий — 67 протоколов на сумму 14 076 500 тенге;

грубые нарушения стандартов оказания медицинской помощи — 57 протоколов на сумму 2 860 530 тенге;

нарушения лицензионных требований — 55 протоколов на сумму 8 322 544 тенге.



Отдельно зафиксировали 14 случаев производства, закупки, транспортировки, хранения, реализации, применения, рекламы незарегистрированных, не разрешённых к применению лекарств и медицинских изделий на сумму 2 988 320 тенге.

Закрытые клиники и конфискация оборудования



Айгуль Ыскакова также добавила, что в Жамбылской области административный суд временно приостановил работу 10 стоматологических клиник:



ТОО "Реймбаев";

ТОО "Тартыков";

ТОО "Моки";

ТОО "Еркимбаева";

ИП "Хамза дент";

ТОО "Dental clinic Grace";

ИП "Бекетаев Б.С.";

ИП "Габибова Э.А.";

ТОО "Айымбекова";

ТОО "Mercury dent".



У них конфисковали медицинское оборудование и препараты — в том числе стоматологические установки, портативные рентген-аппараты, ультрафиолетовые камеры и лекарства.



Также КМФК применил девять мер оперативного реагирования с приостановлением работы и отстранением сотрудников:



в Алматинской области — ТОО "Стоматологическая клиника Кристалл";

в Атырауской области — стоматологические клиники "Элит" и "Clinic 32";

в Костанайской области — ИП "Досанова";

в Павлодарской области — ТОО "DiDi dent", "РАЗИЕВ ГАЛИМ ТАЛГАТОВИЧ", ТОО "Стом-Икс", "АХМЕТОВ НУРЖАН СЕРЖАНОВИЧ";

в Шымкенте — ТОО "Красивая Улыбка".



Проверки стоматологических клиник в стране продолжаются. Всего в список попали 622 медицинские организации. "До конца мая 2026 года проверят оставшиеся клиники", — уточнила Айгуль Ыскакова.

Контекст



Поводом для проверок Министерства здравоохранения стал резонансный случай в столице: после лечения зубов под наркозом в частной клинике умерла трёхлетняя девочка.



Трагедия произошла 30 октября 2024 года. По словам отца, процедура длилась более 3,5 часа вместо запланированных трёх. В суде мужчина рассказал, что врач-стоматолог решил одновременно лечить 18 зубов ребёнка, вместо того чтобы разделить процедуру на несколько этапов.



22 декабря суд признал подсудимую-анестезиолога виновной по части 3 статьи 317 Уголовного кодекса "Ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей медицинским работником, повлекшее по неосторожности смерть человека".



Ей назначили 2 года лишения свободы и запретили заниматься медицинской деятельностью на 3 года. При этом суд освободил обвиняемую от основного наказания по амнистии в соответствии с законом об амнистии к 30-летию Конституции.



Это значит, что осуждённая не будет отбывать наказание в колонии, однако будет лишена медицинской практики на три года.

Напомним, о начале проверок стоматологических клиник в Казахстане "НГ" сообщала в конце декабря.