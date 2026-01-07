Вингер сборной Казахстана Ислам Чесноков был представлен в качестве нового игрока шотландского "Хартса", передаёт Tengri Sport со ссылкой на социальные сети.

Ислам Чесноков - в желтой форме / Фото © Tengrinews.kz / Маржан Куандыкова

Пресс-служба шотландского клуба представила игрока, опубликовав видео с символами Казахстана: гимном и флагом.

Как сообщает официальный сайт клуба, контракт игрока с "Хартсом" был подписан на 2,5 года. Чесноков будет выступать в Шотландии под 99-м номером.

"Игрок сборной Казахстана присоединяется к клубу после истечения срока действия его контракта с ФК "Тобол" и, при условии получения международного разрешения и одобрения Шотландской футбольной ассоциации, подпишет соглашение до лета 2028 года", — сообщает сайт "Хартса".

В интервью официальному сайту главный тренер "Хартса" Дерек Макиннес заявил, что он очень рад, что Ислам присоединился к клубу и полон решимости начать играть.

"Наше желание привлечь Ислама было хорошо задокументировано, и иногда на это требуется время, но диалог между мной, клубом и Исламом всегда был. Никогда не было никакой паники, и все причастные заслуживают большой похвалы за то, что это произошло. Он очень талантливый игрок и хороший парень, и мы думаем, что он сможет прийти и помочь команде. У нас все хорошо, и мы сделаем все возможное, чтобы Ислам добился успеха в "Хартсе", — цитирует специалиста сайт клуба.

Пресс-служба ФК "Тобол" опубликовала прощальное сообщение: "Ислам Чесноков присоединился к «Тоболу» в 2023 году. С первых матчей он закрепился в основном составе и стал одним из ключевых игроков команды, стабильно демонстрируя высокий уровень игры. В составе «Тобола» Чесноков дважды завоевал Кубок Казахстана, стал обладателем Суперкубка страны и бронзовым призёром чемпионата. Футбольный клуб «Тобол» благодарит Ислама за вклад в успехи команды и желает удачи в дальнейшей карьере".

Что известно про новый клуб Чеснокова?

После 20 матчей "Хартс" сенсационно лидирует в чемпионате Шотландии, опережая более именитые "Селтик" и "Рейнджерс". Команда четыре раза в своей истории выигрывала внутренний чемпионат (последний - в 1960 году), а также восемь раз брала Кубок страны.

Дебютным матчем для Чеснокова может стать встреча в рамках 21-го тура чемпионата Шотландии против "Данди", матч пройдёт 11 января в 19:00 по времени Казахстана.