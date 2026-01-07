Второй этап регулярного чемпионата Казахстана по хоккею Pro Ligasy сезона-2025/2026 годов «Горняк» начал матчем в Кокшетау против местного «Арлана», являющегося действующим чемпионом страны.

Защитник «Горняка» Александр Куршук выигрывает борьбу за шайбу у нападающего «Арлана» Вадима Кравченко / Фото pro.ligasy.kz

Соперники рудненского клуба, завершившего первый этап чемпионата на 8-м месте, находились на 4-й строчке турнирной таблицы и опережали гостей на 19 очков.

На первом этапе эти команды провели четыре игры. В Рудном обменялись победами - хозяева выиграли в первой встрече в овертайме (4:3 ОТ), но уступили во второй в основное время (1:3). В Кокшетау также первый матч выиграли хозяева и также за пределами основного времени, но на этот раз в серии послематчевых буллитов (2:1 Б). А вот второй поединок был остановлен на 11-й минуте из-за аварийного отключения света при счете 1:0 в пользу хозяев. Доигрывали его команды уже в Рудном спустя почти полтора месяца, и победу в нем праздновали кокшетаусцы (5:1).

Первый матч третьей серии между «Арланом» и «Горняком» прошел на льду Дворца спорта «Бурабай». В составе «Горняка» в качестве левого нападающего в четвертом звене впервые играл воспитанник рудненской школы хоккея Кирилл Канкин, которому 13 января исполнится 21 год. До «Горняка» он играл за «Снежные барсы» в Молодежной хоккейной лиге и за «Барыс» в Молодежной лиге Казахстана «Жастар». В 2023 году Канкин в составе сборной Казахстана до 18 лет стал победителем юношеского чемпионата мира (U18) в группе «А» первого дивизиона.

Также в этом поединке на лед спустя почти три месяца вышел и восстановившийся после травмы капитан рудничан Александр Куршук.

Опасный момент у ворот «Арлана» / Фото pro.ligasy.kz

Хозяева очень активно начали встречу и открыли счет после первой же атаки на ворота рудничан. Случилось это чуть более чем через минуту после первого вбрасывания в центральном круге. Причем первый бросок нападающего «Арлана» Евгения Орлова вратарь «Горняка» Владислав Нурек отразил, но шайба отлетела к другому форварду хозяев Денису Шапорову, который и отправил ее в ворота.

Рудничане смогли отыграться до первого перерыва. На 16-й минуте нападающий гостей Данила Барабаш после передач партнеров по второму звену Владимира Кротов и Валерия Гурина сравнял счет - 1:1.

Уже на 20-й секунде второго периода нападающий «Арлана» Дмитрий Преснов вновь вывел хозяев вперед. Но на второй перерыв команды снова ушли при равенстве в счете, который сравнял на 37-й минуте Александр Куршук при поддержке Евгения Степанова и Руслана Утебаева - 2:2.

В игре вратарь «Горняка» Владислав Нурек / Фото pro.ligasy.kz

Третий игровой отрезок прошел по аналогичному сценарию. Вновь на первой минуте периода, а точнее - на 30-й секунде, кокшетаусцы вышли вперед благодаря усилиям своего нападающего Степана Санникова. И снова рудничане сравняли счет. Но на этот раз защитник Сергей Лазарев, которому ассистировали Оскар Юлбарисов и Валерий Гурин, забросил шайбу уже на последней минуте, когда до окончания основного времени оставалось 35 секунд. В этот момент «Горняк» играл уже минуту и 10 секунд с шестым полевым игроком, вышедшим вместо вратаря.

Опасный момент у ворот «Горняка» / Фото pro.ligasy.kz

И победитель первой встречи в третьей двухматчевой серии между «Арланом» и «Горняком» также определялся за пределами основного времени.

Как и во второй серии, овертайм результата не принес, а в серии послематчевых буллитов победу «Арлану» принес Евгений Орлов - 4:3 Б (1:1, 1:1, 1:1, 0:0, 1:0).

Сегодня в Кокшетау состоится второй матч третьей серии между этими командами.