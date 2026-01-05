Президент РК Касым-Жомарт ТОКАЕВ в интервью газете Turkistan рассказал о развитии Казахстана и достижениях страны за 35 лет Независимости, а также ответил на вопросы, которые больше всего интересуют граждан страны. Самое интересное - в обзоре по материалам Tengrinews.kz.

Президент отметил, что за эти годы проделана огромная работа по укреплению государства и формированию его международного авторитета.

- Как непосредственный свидетель и участник государственного строительства могу сказать, что за эти годы проделана очень большая работа на благо Независимого Казахстана. Да, помимо успехов, были и ошибки. Как же без них? Но все же это был тернистый путь по неизведанной местности. Сторонников Казахстана во всем мире было немало, но и недоброжелателей хватало. В начале 90-х годов за рубежом бытовало мнение, что у казахов ничего не получится, потому что демографическая ситуация, советское политическое и экономическое наследие не говорили в пользу успешного государственного строительства, — сказал Токаев.

Токаев считает, что реалии опровергли прогнозы и Казахстан утвердился как успешное государство.

- Казахстан состоялся как успешное государство с динамично развивающейся экономикой и авторитетными международными позициями. Но впереди – колоссальный объем работы, которую должны выполнить и опытные люди, и молодежь.

Об итогах 2025 года

- Знаковых событий, действительно, было немало, год пролетел как один миг, с ходу на Ваш вопрос ответить трудно. К примеру, наша экономика выросла более чем на 6 процентов, ВВП пересек отметку в 300 миллиардов долларов, а в пересчете на душу населения превысил 15 тысяч долларов. Это рекордные показатели не только для нашей страны, но и для всего региона. Есть основания для удовлетворения, но я постоянно призываю всех госслужащих ни в коем случае не успокаиваться, не почивать на лаврах. Как гласит восточная мудрость: "В самой благоприятной ситуации таится опасность". Надо упорно трудиться, идти вперед, тем более нерешенных вопросов немало, — сказал Токаев.

По словам Касым-Жомарта Токаева, ключевым итогом 2025 года стало закрепление курса реформ.

- И все же главным итогом года стала необратимость реформ. Казахстан сделал большой шаг вперед по пути модернизации, стал более цивилизованным государством. В обществе укрепилось понимание исключительной важности масштабных преобразований для благополучия будущих поколений.

Об инфляции

При этом, как считает Токаев, госслужащим ни в коем случае не стоит "успокаиваться и почивать на лаврах", так как нерешенных вопросов остается немало.

"Это, прежде всего, высокий уровень инфляции, которая "съедает" все усилия, направленные на повышение благосостояния граждан нашей страны. В этом году Правительству и акимам есть над чем поработать в плане укрепления социально-экономического каркаса государства", — сказал Президент в интервью.

О Назарбаеве

Касым-Жомарт Токаев высказался о встрече первого президента Нурсултана Назарбаева с российским лидером Владимиром Путиным в преддверии Нового года в Кремле.

Во время интервью журналист отметил, что вокруг встречи много мнений, слухов, вплоть до того, что обсуждался транзит власти в Казахстане в 2029 году, и Назарбаев якобы хочет сыграть ключевую роль, разумеется, при личном содействии Путина.

- Встречи, которые стали регулярными, носят неофициальный характер. Этот момент подчеркивает сам российский президент, в ходе недавней встречи в Санкт-Петербурге Владимир Путин сообщил мне, что примет Нурсултана Назарбаева по его настоятельной просьбе, - рассказал глава государства.

По его словам, российского президента отличает благожелательное отношение к друзьям и коллегам.

- В субботний день, несмотря на огромную загруженность по работе, он все же нашел время для неспешной беседы с Первым президентом Казахстана. Он ценит его как опытного политика, стоявшего у истоков евразийской интеграции, где Россия занимает лидирующие позиции. Данная встреча говорит о высоких человеческих качествах Владимира Путина.

Глава государства отметил, что его не интересует содержание таких бесед, никогда не задаю вопросов на эту тему.

- Что касается личности Нурсултана Назарбаева, то я неоднократно высказывался о нем, как об основателе современной казахской государственности. Его заслуги в создании государственных институтов, рыночных механизмов в экономике, строительстве новой столицы очевидны. Вы же знаете, мы хотим превратить Казахстан в территорию Справедливости, Закона и Порядка. Поэтому оценивать труд каждого гражданина следует по справедливости, без личной предвзятости. Это касается и Нурсултана Назарбаева, Первого президента нашей страны.

О налоговой реформе

Как отметил президент Казахстана, реформа – не рядовая "фискальная кампания", а перезагрузка налоговой системы.

- Ее главная задача – обеспечение устойчивого экономического роста. правительству было поручено подготовить прозрачный, понятный Налоговый кодекс. Как кабмин справился с этой задачей, мы увидим уже в этом году.

Токаев напомнил, что повысить НДС, причем до 20 процентов, предлагало предыдущее правительство, признав крайнюю необходимость такого решения с учетом допущенных ошибок в фискальной политике.

- В ходе обсуждений нынешнее правительство тоже предложило поднять НДС до 20 процентов, но я поручил ему снизить планку на четыре пункта.

Новый Налоговый кодекс призван сместить акцент от контроля к партнерству, когда все участники процесса – государство, бизнес, граждане – добросовестно выполняют свои обязательства.

- В такой взаимодополняемой системе налоги перестают восприниматься как бремя. По сути, это современный общественный договор. Платишь налоги – получаешь услуги, инфраструктуру, безопасность, возможности. Скажу больше, это инструмент справедливого перераспределения нагрузки, способ поддержать тех, кто слабее, и укрепить тех, кто находится в "центре" экономики.

Эффективность фискальной политики, подчеркнул глава государства, во всем мире определяется как качеством администрирования, так и уровнем налоговой грамотности и сознательности общества.

- Именно так формируется культура уплаты налогов, из повинности она превращается в современную форму патриотизма. А это, в свою очередь, прямой путь к неприятию коррупции. Добросовестным налогоплательщикам очень не нравится, когда их деньги оседают в карманах аферистов.

О событиях января 2022 года

Основная картина январских событий, отметил президент, давно восстановлена. В расследовании этих событий правоохранительные органы действовали в тесном контакте с представителями гражданского общества. Было создано несколько общественных комиссий, возглавляемых известными правозащитниками, что обеспечило объективный подход к делу и позволило внести ясность в отношении всех эпизодов.

- Пользуясь случаем, хотел бы выразить им благодарность за проявленную гражданскую ответственность, профессионализм. Еще в марте 2022 года в Парламенте состоялись специальные общественные слушания, на которых была дана подробная оценка событиям и конечным целям преступников, посягнувших на конституционный порядок, - сказал Токаев.

Некоторые судебные процессы продолжаются, как продолжается и поиск похищенного в дни Қаңтара многочисленного оружия. Тогда, по словам Президента, в руки преступников попало более 3 тысяч единиц оружия, но благодаря действиям силовиков большинство схронов уже найдено. - Участники дискуссий о Қаңтаре зачастую уходят в детали, не имеющие значения для понимания всей глубины кризиса. Винить их в этом было бы несправедливо, но эмоции – это плохой попутчик в поисках истины. Много говорят о хаосе в Алматы, и это можно понять, но надо помнить, что массовые беспорядки будто по мановению палочки злого волшебника, а если быть точным, по приказу путчистов, одновременно охватили 12 городов страны и привели к захвату многих областных акиматов и зданий правоохранительных органов, - сказал президент. Зачинщики беспорядков под кураторством специалистов по "революциям" воспользовались решением правительства повысить цены на топливо и спровоцировали выход людей на массовые демонстрации. - Затем была спровоцирована паника среди граждан, госслужащих и, что удивительно, среди значительной части силовиков, которые стали покидать места несения службы, оставляя секретные документы, оружие. Не выдержали экзамен на верность Отечеству и профессионализм ряд руководителей КНБ и МВД, - добавил глава государства. Он подчеркнул, что особенно наглядно это проявилось в Алматы – главном направлении удара путчистов. - Издевательства над военнослужащими и жителями города достигли крайней степени, погромы, поджоги, грабежи административных зданий, торговых центров, магазинов, банков требовали чрезвычайных мер. Сейчас, по истечении времени, некоторые недобросовестные и недалекие люди со злорадством несут околесицу, сознательно обходя тему спасения государства от более масштабного гражданского хаоса с фатальными последствиями, - сказал Касым-Жомарт Токаев. О трактовке истории Президент Токаев раскритиковал искажение исторических фактов и популяризацию мифологизированных героев, подчеркнув, что подобные тенденции вредят национальному самосознанию и общественной консолидации. - В нашей истории, впрочем, как и в истории других стран, много разных противоречивых сюжетов и мифологизированных героев. Мне претит искажение исторических эпизодов и возвеличивание людей, чьи заслуги перед народом крайне сомнительны, так как не были подтверждены свидетельствами и документами. По словам Токаева, в последние годы в Казахстане история стала популярной темой. Выпускаются разного рода подкасты, фильмы, статьи, книги. - Широкий общественный интерес к историческим вопросам вполне понятен, это можно приветствовать. Но, к сожалению, на этой волне появились псевдоисторики, которые тиражируют выдумки и дезинформацию на потребу публике, обвиняют другие народы в бедах нашего народа, при этом не задумываясь о последствиях для государства, а люди начинают верить их бредням, почитать лжегероев ушедших эпох. Ничего хорошего в этом нет, это путь в "королевство кривых зеркал". Глава государства подчеркнул, что казахстанцы как единая нация должны знать и принимать свою историю такой, какая она была на самом деле. - Мифы нам не нужны, они вредят нашему самосознанию. История должна быть фактором консолидации общества, а не предметом бесконечных споров и даже вражды. Реальная, а не придуманная история учит избегать ошибок прошлого, упорно работать над недостатками, уверенно идти вперед. Поэтому мы широко освещаем личность Абая, его идеи. Он говорил о проблемах общества без прикрас и указывал правильный путь самосовершенствования – "Толық адам". В качестве ценного наследия он оставил "Слова назидания", актуальные и по сей день, - сказал Токаев. По словам президента, Абай желал видеть наш народ трудолюбивым, просвещенным, нравственным. - Учение Абая выгодно отличается от наследия ряда известных общественных деятелей, которые не оставили нынешнему поколению молодежи полезных советов, кроме опыта проведения многочисленных бесплодных дискуссий. Краснобайство ни в одну эпоху, особенно во время политических катаклизмов, никакой практической пользы не приносило. О борьбе с олигополиями Журналист напомнил, что после событий января 2022 года была активизирована работа по возврату активов, создан специальный комитет при Генеральной прокуратуре, который позже был переименован в Комитет по защите прав инвесторов, что вызвало вопросы у общества. И спросил - закрыта ли тема возврата активов. - Конечно, нет. Процитирую данные Генеральной прокуратуры. Комитет по возврату незаконно приобретенных активов сумел взыскать с субъектов олигополий свыше 1,3 триллиона тенге. Из них более одного триллиона тенге поступили в доход государства. За счет средств Специального государственного фонда завершено и продолжается строительство по всей стране 434 социальных и коммунальных объекта на сумму 482 миллиарда тенге. В их числе 227 объектов водоснабжения, 183 – медицинских, 11 – образовательных, 5 – спортивных, 8 – инфраструктурных, включая реконструкцию аэропортов в Павлодаре, Аркалыке, Балхаше, - ответил Токаев. Президент подчеркнул, что работа продолжается и теперь главным приоритетом является защита прав инвесторов. - Работа сопряжена с анализом активов, их законности, и стала частью повседневной деятельности уполномоченных органов. На первом месте – объективность и справедливость. Централизованная координация больше не нужна. Все механизмы налажены, теперь нужно идти дальше, в приоритете – защита прав инвесторов. Что касается владельцев активов, попавших под подозрение как "мутные", то многие из них изъявили желание инвестировать средства в страну. Как отметил глава государства, с ними уже заключены соглашения на сумму более 5 трлн тенге. - На эти деньги планируем реализовать инвестиционные и социальные проекты. К примеру, среди них туристические, транспортно-логистические центры, проекты в горнорудном, металлургическом, энергетическом секторах. Разумеется, особое внимание будет уделено сферам образования, здравоохранения, культуры, спорта, а также финансированию программ реабилитации и социализации нуждающихся лиц, — добавил глава государства. Президент подчеркнул, что перед Генеральной прокуратурой и правительством стоит задача выполнения всех планов и договоренностей. - Это критически важная работа. Восстановление социальной справедливости через возврат незаконных активов – это не конъюнктура, не политическая пиар-акция, а принципиальная позиция государства. Речь не идет и не может идти об индульгенциях или закулисных договоренностях. Президент подчеркнул, что Казахстан действует в строгом соответствии с международным правом и готов к честному диалогу. - Казахстан показывает мировому сообществу, что действует строго в рамках международного права. Но некоторые "предприниматели" пытаются манипулировать общественным мнением, а за рубежом рядятся в тогу мучеников "политического режима", заявляют о нарушении своих прав как "инвесторов". Мы готовы к честному диалогу в правовом поле, потому что уверены в правильности своей позиции. Казахстан будет и далее укреплять свой статус привлекательной инвестиционной юрисдикции. О парламентской реформе Глава государства прокомментировал мнение некоторых экспертов о том, что предстоящая парламентская реформа затевается с одной целью — сделать пост спикера Парламента ключевым в системе государственного управления. Глава государства прокомментировал мнение некоторых экспертов о том, что предстоящая парламентская реформа затевается с одной целью — сделать пост спикера Парламента ключевым в системе государственного управления. - Это фантазия. Подобные рассуждения противоречат моим политическим принципам. Я неоднократно говорил о том, что Казахстан – это государство с президентской формой правления. Восемь лет назад, до прихода в Акорду, изложил концепцию "Сильный Президент – Влиятельный Парламент – Подотчетное Правительство". Менять всю государственную систему в угоду личным интересам было бы в высшей степени безответственно и, я бы сказал, непорядочно, — сказал Токаев. Президент подчеркнул, что обсуждение всех важнейших для страны реформ выносится на всенародный референдум. Токаев обозначил свою главную позицию — продолжение политических реформ. В интервью он также сообщил, что часть долгосрочных планов будет обнародована в скором времени. О передаче Антикора в структуру КНБ - В социальных сетях некоторые комментаторы утверждают, что борьба с коррупцией больше не является приоритетом государственной политики. В качестве одного из аргументов приводят утрату Антикором самостоятельного статуса. В чем смысл этой реформы? - Знаю о таких высказываниях, считаю их незрелыми или идущими от "лукавого". Антикоррупционная служба как отдельный государственный орган успешно выполняла поставленные перед ней задачи. Претензий к ней нет. Но возникла проблема совмещения функций Антикора и КНБ, который тоже занимается вопросами борьбы с коррупцией. Два ведомства работали на одном поле. Это стало вредить делу государственной важности, - ответил Касым-Жомарт Токаев. Президент подчеркнул, что борьба с коррупцией на всех уровнях остается приоритетом государственной политики, и отметил, что "здесь не должно быть сомнений". - Принятое решение позволит привлекать к ответственности не столько рядовых участников, сколько идеологов и организаторов преступных схем. При этом упор по-прежнему будет сделан на превенцию, то есть профилактическую и просветительскую работу, которая сейчас находится в ведении Агентства по делам государственной службы. В целом, неприятие коррупции должно закладываться с малых лет, решающую роль здесь должны сыграть школы, общественные организации, гражданские активисты и, конечно, родители. Тогда в стране возникнет культура нулевой терпимости к коррупции", - заявил президент. Спецслужба сфокусируется на адресной борьбе с коррупцией, с отказом от погони за количественными показателями. Тогда государственные служащие обретут уверенность при принятии решений, будут работать без оглядки на правоохранителей. О влиянии соцсетей Президент высказался о печатных СМИ и влиянии социальных сетей на общий уровень развития граждан. - Газеты и журналы вступили в период "ренессанса", потому что социальные сети наносят большой вред мыслительным (когнитивным) способностям людей. Уже сейчас мы встречаем сорокалетних людей с образовательным уровнем и менталитетом пятнадцатилетних подростков" - заявил Касым-Жомарт Токаев. Президент признался, что с юных лет имел пристрастие к чтению периодики, не изменяет этой привычке и теперь. - В современных реалиях печатные СМИ ищут и находят свою нишу, делают упор на обзор и аналитику, выполняют просветительские функции. Газетные материалы в исполнении профессиональных, добросовестных журналистов выполняют важную задачу сохранения традиционных ценностей. Из газет я зачастую получаю информацию о достойных людях, которые плодотворно трудятся во всех сферах общественной жизни на благо нашего Отечества. Популярные ныне TikTok, Instagram, Telegram-каналы, согласитесь, далеки от коренных интересов людей труда, - сказал Токаев. Глава государства выразил желание, чтобы казахстанское общество жило не только новостными сенсациями и просмотром видео-картинок, но ценило бы смысловую информацию. - Отрадно, что мое мнение разделяет большое количество молодых людей, предпочитающих жить в мире знаний, а не иллюзий, которые зачастую ведут в жизненный тупик. Убежден, страны с высокой культурой чтения останутся в авангарде глобального прогресса. О ситуации в армии - Все мы понимаем важность такого вопроса, как обороноспособность страны. Но престиж воинской службы, авторитет Вооруженных Сил подрывают происходящие факты гибели солдат. Как Вы оцениваете положение дел в нашей армии? Токаев ответил, что крайне отрицательно относится к фактам гибели и травматизма солдат-срочников. - В мирное время это недопустимо. Об этом говорил на недавнем совещании с участием руководителей всех силовых органов. Подверг критике руководство оборонного ведомства за отсутствие должного внимания к воспитательной работе. Армия должна поддерживать, воспитывать, взращивать достойных граждан нашей страны. Командиры обязаны служить примером для военнослужащих. В армии не может быть и не будет места проявлениям дедовщины, хулиганства, трайбализма, землячества. За всем этим лично прослежу. Мною приказано принять срочные меры для исправления ситуации. Президент подчеркнул, что имевшие место трагические инциденты не характерны для всех армейских частей. Проверка показала, что в армии в целом поддерживается надлежащий порядок и дисциплина. - Отдельные блогеры в погоне за популярностью рисуют картину, далекую от действительности. Будто в армии чуть ли не ежедневно погибают военнослужащие, ставшие жертвами криминальных элементов, - сказал Токаев. Как отметил президент, быть солдатом – это значит получить новые возможности для самореализации. В Казахстане демобилизованные имеют право на бесплатное обучение в вузах и колледжах. В ходе службы призывники осваивают востребованные специальности. Военнослужащие по контракту и офицеры надежно защищены в социальном плане. - Армия – это место, где должна царить железная дисциплина и порядок. "Стойко переносить тяготы и лишения военной службы" – в этих словах военной присяги отражается суровая школа жизни. Повышение престижа воинской службы и укрепление обороноспособности страны – государственный приоритет", - сказал глава государства. В республике, по его словам, набирает темп технологическая модернизация Вооруженных Сил. Проведенный в прошлом году военный парад в честь 80-летия Великой Победы получил высокую оценку политиков и военных деятелей за рубежом. Как подчеркнул Токаев, парад наглядно показал обеспеченность нашей армии современными образцами вооружения и военной техники, в том числе казахстанского производства, а также блестящую выучку наших военнослужащих. - Армейские подразделения демонстрируют замечательные результаты на внутренних и международных учениях. В Казахстане создана национальная военная школа с полным циклом учебных и научных заведений – от колледжей до университета, - добавил президент. Глава государства вспомнил, как во время недавней поездки в Тараз посетил специализированную военную школу, где проходят обучение ребята из социально уязвимых семей. - Хорошее начинание. Принял решение дать школе имя легендарного воина Бауыржана Момышұлы. Поручил открыть такие школы во всех областных центрах. Уверен, в этих учебных заведениях мы подготовим будущую армейскую элиту, генералов, которыми будет гордиться вся страна, - сказал Касым-Жомарт Токаев. О кандасах Отвечая на вопрос об иммиграции, Токаев заявил, что поддерживает возвращение кандасов на историческую Родину. - Но надо решать и вопросы их интеграции в наше общество. В Казахстан в прошлом году прибыло более 16 тысяч қандасов, из числа трудоспособных только 15 процентов имеют высшее образование. По этой причине многие сталкиваются с трудностями при адаптации к социально-экономическим реалиям Казахстана. Ареал их основного расселения – густонаселенные районы и поселки Алматинской области и город Жанаозен Мангистауской области. На это обстоятельство центральные и местные власти, включая правоохранительные органы, вынуждены обратить внимание", - сказал Касым-Жомарт Токаев. Президент напомнил о своем прошлогоднем интервью, в котором отметил, что перед законом в Казахстане все равны. - Здесь никаких исключений и, тем более, привилегий быть не должно. Мы строим цивилизованное, справедливое государство. Данной цели можно достичь только на основе "диктатуры" закона, качественного образования, высокой культуры поведения, трудолюбия, дисциплины и, уважения государственных символов. Будущее страны за талантливой, инициативной, патриотичной молодежью. Об этом говорю постоянно, поскольку как Глава государства убежден в ее особом предназначении. И о себе

- Недавно президент Трамп опубликовал данные о состоянии своего здоровья. В этом плане Вы – закрытый человек. Между тем ходят разные разговоры о Вашем здоровье, одни отмечают, что Вы потеряли в весе, стали выглядеть лучше, другие утверждают обратное. Можете ли Вы прокомментировать этот момент?

- На здоровье не жалуюсь, давление стабильно в норме. Втянулся в ежедневные занятия йогой, но без медитации. Пару раз в неделю играю в настольный теннис с бывшим профессиональным игроком. Действительно, похудел на девять килограммов, что улучшило самочувствие, - ответил Токаев.

Он также прокомментировал, кто по его мнению, среди лидеров СНГ отличается такой же спортивностью.

- Путин во время недавнего неформального мероприятия в Бишкеке провел прием против молодого дзюдоиста, отстоял честь старшего поколения. Физически силен и Алиев, он со знанием дела постоянно тренируется, Жапаров играет в футбол. В хорошей форме Мирзиёев, тоже тренируется в зале. Пашинян – велосипедист. Лукашенко, как выяснилось, до сих пор играет в хоккей. Рахмон тоже не жалуется на здоровье, закалка воина-моряка. Так что все коллеги в замечательной форме, - считает Токаев.

- Люди также интересуются Вашей личностью. Похоже Вам не нравится выставлять напоказ свою приватную жизнь. Например, говорят, что Вы внимательны к письменному слову, невероятно усидчивы. Таких вопросов, касающихся вашей личности, думаю, довольно много. Если обобщить, то кто Вы по духу и своему характеру?

Отвечая на вопрос, Токаев подчеркнул, что вся его жизнь связана с государственной службой и дисциплиной.

- В прошлом году исполнилось 50 лет моей государственной службы, в сентябре 1975 года я впервые переступил порог МИД СССР. Моя первая специальность – китаеведение, что предполагает особую усидчивость. Действительно, имею навыки работы с текстами, не переношу плохую стилистику и особенно опечатки. В аппарате все знают, что лично работаю над всеми выступлениями, включая Послания, статьи и даже письма коллегам, — сказал президент.

Он отметил, что самодисциплина и ответственность повлияли на его характер и мировоззрение.

- Моя сознательная жизнь связана с государственной службой, требующей самодисциплины, ответственности, системности. Это повлияло на мой характер и мировоззрение. Поэтому на Ваш вопрос "Кто Вы?" отвечу кратко: государственник, — заключил Токаев.