Казахстанцам напомнили о новых правилах покупки SIM-карт
5 января 2026, 09:17 | Государство
Оформить SIM-карту в Казахстане будет возможно только после прохождения биометрической идентификации. Это необходимо для противодействия мобильному и интернет-мошенничеству, передаёт Tengrinews.kz со ссылкой на Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития.
Фото: depositphotos.com
Для бизнеса и организаций требование биометрической идентификации распространяется и на сотрудников, которым SIM-карты выдаются для служебных целей. Биометрическая идентификация исключает анонимное использование номеров и повышает ответственность за их применение, отметили в цифровом министерстве.
- Введение обязательной биометрии также решает проблему незаконной продажи SIM-карт через дилеров и посредников. Независимо от места приобретения номера услуги связи будут предоставляться только после подтверждения личности абонента, - сообщили в ведомстве.
В министерстве также напомнили об установленном порядке оформления абонентских номеров на одного человека.
- Для личного и семейного использования предусмотрена регистрация до десяти SIM-карт. Оформление большего количества возможно при наличии обоснованной необходимости и с указанием устройств, в которых используются SIM-карты. Такой подход снижает риски массовой регистрации номеров, характерной для мошеннических схем, - добавили в Министерстве цифрового развития и искусственного интеллекта.
Напомним, ранее "НГ" сообщала о введении биометрической регистрации при покупке новых SIM-карт.
