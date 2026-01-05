Оформить SIM-карту в Казахстане будет возможно только после прохождения биометрической идентификации. Это необходимо для противодействия мобильному и интернет-мошенничеству, передаёт Tengrinews.kz со ссылкой на Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития.

Фото: depositphotos.com

Для бизнеса и организаций требование биометрической идентификации распространяется и на сотрудников, которым SIM-карты выдаются для служебных целей. Биометрическая идентификация исключает анонимное использование номеров и повышает ответственность за их применение, отметили в цифровом министерстве. - Введение обязательной биометрии также решает проблему незаконной продажи SIM-карт через дилеров и посредников. Независимо от места приобретения номера услуги связи будут предоставляться только после подтверждения личности абонента, - сообщили в ведомстве.

Справка: Биометрия - это технология распознавания и идентификации человека по его уникальным биологическим или поведенческим характеристикам, таким как отпечатки пальцев, рисунок радужки глаза, форма лица, геометрия ладони, ДНК, рисунок вен и другим. Биометрия считается одним из самых надёжных способов аутентификации, потому что эти признаки сложно подделать или украсть (в отличие от пароля или карты).

В министерстве также напомнили об установленном порядке оформления абонентских номеров на одного человека.

- Для личного и семейного использования предусмотрена регистрация до десяти SIM-карт. Оформление большего количества возможно при наличии обоснованной необходимости и с указанием устройств, в которых используются SIM-карты. Такой подход снижает риски массовой регистрации номеров, характерной для мошеннических схем, - добавили в Министерстве цифрового развития и искусственного интеллекта.

Напомним, ранее "НГ" сообщала о введении биометрической регистрации при покупке новых SIM-карт.