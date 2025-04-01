В правительстве состоялось обсуждение мер по обеспечению безопасности персональных данных казахстанцев, передает корреспондент Tengrinews.kz.

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В частности, премьер-министр Олжас Бектенов подчеркнул, что в последнее время растет количество случаев онлайн-мошенничества, в том числе факты утечки персональных данных казахстанцев. Премьер-министр спросил, какие меры принимаются в данном направлении.

"Первое: запустили государственный сервис контроля доступа к персональным данным. К нему подключили более 70 процентов государственных информационных систем. Сервис осуществляет сбор согласий и уведомляет при доступе к персональным данным граждан. Второе: координируем работу мобильных операторов связи. Созданы антифрод-центры для выявления и блокирования звонков мошенников. Они интегрированы с антифрод-центром Национального банка", - сообщил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Жаслан Мадиев на заседании правительства.

По его словам, вводится биометрическая регистрация при покупке новых SIM-карт. Также будет предусмотрена ответственность за незаконную передачу SIM-карт третьим лицам и за незаконное использование SIM-боксов.

"Как я уже сообщал, запущен сервис "СТОП кредит". Данный сервис активно используется населением. Третье: законодательно ужесточена ответственность за нарушение защиты персональных данных. Разработали ряд других норм для усложнения действий мошенникам, для ограничения действий мошенников. Они находятся на рассмотрении депутатов Парламента. Мы продолжим работать в этом направлении", - пообещал министр цифровизации.