В Казахстане выросли минимальные розничные цены на сигареты. Об этом говорится в приказе министра финансов, передаёт Tengrinews.kz.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

В июле 2025 года глава Минфина внёс изменения в приказ от 22 февраля 2022 года № 196 "Об установлении минимальных розничных цен на сигареты с фильтром, без фильтра, папиросы, сигариллы и изделия с нагреваемым табаком".

Согласно приказу, с 1 января 2026 года минимальные розничные цены на 20 сигарет с фильтром, без фильтра, папиросы, сигариллы и изделия с нагреваемым табаком утверждены в размере 970 тенге.

С 1 июля по 31 декабря 2025 года минимальная стоимость сигарет составляла 920 тенге.

С 2026 года в Казахстане на 10 процентов вырастут все действующие ставки акцизов на подакцизные товары в рамках нового Налогового кодекса. Это также касается сигарет. Ставка составит 18 051 тенге за 1000 штук, а в последующие годы продолжит поэтапно увеличиваться, достигнув 25 607 тенге за 1000 сигарет с 2030 года.