С 1 января 2026 года размеры всех видов государственных пособий, базовой и солидарной пенсий увеличили на 10% в соответствии с прогнозным уровнем инфляции, сообщает Informburo.kz со ссылкой на пресс-службу Минтруда.

Фото Depositphotos

Кроме того, с 2023 года в течение пяти лет проводят ежегодное поэтапное повышение минимальной базовой пенсии до 70% от величины прожиточного минимума, максимальной – до 120%.

Так, с 1 января 2026 года минимальный размер базовой пенсии составит 35 596 тенге (70% от прожиточного минимума), максимальный размер повысили с 110 до 118% от прожиточного минимума, что составляет 60 005 тенге.

Пример. У 70-летнего пенсионера, вышедшего на заслуженный отдых в 2019 году, в 2025 году размер пенсии, выплачиваемой из бюджета, составлял 171 588 тенге, в том числе базовая пенсионная выплата – 50 851 тенге, солидарная пенсия – 120 737 тенге. С учётом повышения с 1 января 2026 года общая сумма пенсии для пенсионера увеличится до 192 816 тенге, в том числе базовая пенсия составит 60 005 тенге, солидарная – 132 811 тенге. Указанные суммы не включают выплаты из ЕНПФ.

В Минтруда также привели примеры увеличения размеров госпособий с 1 января 2026 года:



- пособие на рождение первого, второго, третьего ребёнка увеличится с 149 416 до 164 350 тенге, на рождение четвёртого, пятого и так далее – с 247 716 до 272 475 тенге;

- пособие многодетным семьям, размер которого зависит от количества детей, увеличится для семей с четырьмя детьми с 63 030 до 69 330 тенге, с 10 детьми – с 157 280 до 173 000 тенге;

- пособие для лиц с инвалидностью I группы увеличится с 101 702 до 111 872 тенге, II группы – с 81 362 до 89 498 тенге, III группы – с 55 474 до 61 021 тенге.

Также на 10% увеличили выплаты по потере кормильца и утрате трудоспособности из Государственного фонда социального страхования. Эти выплаты получают участники системы обязательного социального страхования дополнительно к государственным пособиям из бюджета.

Размеры этих выплат индивидуальны и зависят от: