По прогнозам синоптиков, во вторник, 6 января, ночью на территорииобласти ожидаются снегопад и метель, особенно сильные - на севере и западе, днём снег с метелью пройдут на юге и востоке. Движение транспорта осложнит гололёд, а на западе и востоке проблем добавит туман.

В среду, 7 января, на севере прогнозируется снег, а туман будет на севере и западе.

Фото Андрея СКИБЫ

В Костанае во вторник снег, метель гололёд, в среду – облачно, без осадков.

- Во вторник ночью ожидаем 3-8, на юго-востоке 11 градусов мороза, - сообщила "НГ" синоптик КФ РГП «Казгидромет» Назгуль КАЗИЕВА. – Днём термометры покажут -3…-8 °С, на юге 0 °С. В среду ночью столбики термометров опустятся до -15…-20 °С, на востоке до -23 °С. Днём ожидаем -10…-15 °С, на востоке -18 °С.

В Костанае температурные показатели будут следующими. Во вторник ночью и днем -3…-5 °С. В среду: ночью -16…-18 °С, днем -11…-15 °С.

В ближайшие два дня ожидается юго-восточный ветер. Во вторник скорость ветра составит 15-20 м/с, с усилениями до 23-28 м/с на юге и востоке. В среду ожидается скорость 9-14 м/с, с периодическими усилениями до 15-20 м/с на западе, севере и востоке.