На пункте пропуска между двумя странами вновь фиксируются многочасовые очереди. Читатели сообщают о серьёзных заторах со стороны Казахстана, особенно в предпраздничные и праздничные дни.

По их словам, 30 декабря автомобилисты проводили на границе от 6 до 10 часов. Продвижение очереди происходило крайне медленно - за час или даже два удавалось проехать всего 5-10 машинам. Аналогичная ситуация наблюдалась и в последующие дни: накануне, по словам читателей, прохождение казахстанской стороны занимало до 4 часов, тогда как со стороны России границу удавалось пересечь всего за 15 минут.

Как утверждают водители, сотрудники казахстанского пограничного контроля заявляют, что работают в штатном режиме и задействованы пять окон. Однако на практике, по словам очевидцев, функционируют лишь три. При этом российская сторона, несмотря на большой поток машин, справляется быстрее: на паспортном контроле и досмотре работают несколько сотрудников, что позволяет избежать серьёзных заторов.

Отдельное недовольство вызывает отсутствие элементарных условий для людей, вынужденных часами стоять в очереди. По словам очевидцев, на месте нет возможности сходить в туалет или приобрести воду. В очередях находятся семьи с грудными детьми, однако приоритетного пропуска для них не предусмотрено. Как утверждают водители, им предлагают самостоятельно договариваться с другими участниками движения, чтобы их пропустили вперёд.

- Ссылаются на большой поток машин, но почему-то Россия справляется, а у нас - нет, - отмечает наш читатель.

Водители также обращают внимание на разницу во времени прохождения границы и задаются вопросом, почему при заявленной работе всех служб фактическая пропускная способность остаётся крайне низкой. В ближайшее время "НГ" направит запросы в уполномоченные органы для получения официальных комментариев.

