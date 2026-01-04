Гражданский журналист «НГ» Александр ОЛЕЙНИК сегодня стал очевидцем пожара и его быстрого устранения во дворе одного из домов на ул. Топоркова в Рудном.

По его словам, около 13:40 он заметил густой дым, валивший из-под крыши хозяйственной постройки. Стало ясно, что это не безобидный дым: в частном секторе, где дома стоят вплотную, огонь может распространиться мгновенно.

- Мы начали стучаться в дом. Супруга побежала на соседнюю улицу - предупреждать соседей, потому что в частном секторе дома стоят очень близко друг к другу, и огонь распространяется мгновенно. Хорошо, что хозяева оказались дома - они переехали сюда совсем недавно.



Я не знаю, кто именно вызвал МЧС - возможно, кто-то из соседей, возможно,сами хозяева, - но пожарные расчёты были на месте уже в 13:54 - тот случай когда службы отработали безупречно!10 минут

- это не просто быстро. Это значит, что система оповещения, диспетчеризация и выезд сработали без сбоев. В частном секторе это особенно важно: дома стоят близко друг к другу, огонь легко переходит с одного участка на другой, и локальное возгорание за считанные минуты может превратиться в крупную беду для всего квартала.



Но дело было не только в скорости. Бросалась в глаза слаженность действий: без суеты, без криков, без лишних движений - каждый знал свою задачу, команды выполнялись точно и спокойно. Это та самая профессиональная рутина, за которой стоит высокий уровень подготовки и ответственности. Именно она и предотвращает катастрофы.



Мы привыкли говорить о сбоях, ошибках и провалах. Но реже замечаем, когда что-то работает как должно. Сегодня - тот случай, когда работа экстренных служб была не просто формально выполнена, а реально предотвратила более серьёзные последствия.



Возможно, кто-то сегодня сохранил свой дом. Возможно, кто-то избежал потери всего, что копил годами. А весь район - избежал пожара, который мог бы затронуть десятки семей. Это и есть та невидимая часть общественной безопасности, о которой редко пишут, пока она не даст сбой. Сегодня она не дала. И за это стоит сказать спасибо, - отмечает Александр.

Он также сообщил о возможном происшествии на ул. Майлина в Рудном в районе домов №№ 87-89 (за оврагом). Туда направились пожарные автомобили.

Как сообщили "НГ" в пресс-службе ДЧС Костанайской области, первый вызов поступил по улице Топоркова.

- На территории частного жилого дома произошло загорание бани, - сообщили в ведомстве. - Прибывшие на место вызова подразделения незамедлительно приступили к разведке и тушению. Пожар ликвидирован на малой площади.

Второе сообщение поступило о пожаре по улице Майлина.

- На территории частного подворья произошло загорание стены бани на площади 1,5 квадратных метра. Благодаря оперативным действиям огнеборцев пожар был ликвидирован. Пострадавших нет. Причины пожаров устанавливаются, - прокомментировали в ДЧС. - При эксплуатации бань необходимо регулярно проверять исправность печного оборудования и дымоходов, не допускать перекала печей и не оставлять их без присмотра.

Фото Александра Олейника