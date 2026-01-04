Стал известен календарь второго этапа регулярного чемпионата Казахстана по хоккею Pro Ligasy сезона-2025/2026 годов, который стартует 6 января и завершится 19 февраля.

С шайбой лучший бомбардир чемпионата Валерий Гурин / Фото pro.ligasy.kz

Рудненский «Горняк» поведет первые матчи года 6 и 7 января в гостях против кокшетауского «Арлана». В эти же дни начнутся еще два противостояния: «Сарыарка» - «Иртыш» и «Торпедо» - «Бейбарыс», а на день позже первый матч второго этапа проведут «Номад» и «Актобе». Поединки между «Кулагером» и «Алматы» пройдут 11 и 15 января.

Предлагаем вашему вниманию полное расписание матчей второго этапа с участием «Горняка».

6-7 января: «Арлан» - «Горняк»,

10-11 января: «Сарыарка» - «Горняк»,

19-20 января: «Горняк» - «Иртыш»,

24-25. января: «Горняк» - «Алматы»,

29-30 января: «Горняк» - «Кулагер»,

2-3 февраля «Горняк» - «Номад»,

6-7 февраля «Бейбарыс» - «Горняк»,

10-11 февраля «Актобе» - «Горняк»,

18-19 февраля «Торпедо» - «Горняк».

На первом этапе чемпионата Оскар Юлбарисов был капитаном «Горняка» / Фото pro.ligasy.kz

По итогам второго этапа определится восемь команд, которые продолжат борьбу за награды на стадии плей-офф.

В четвертьфинальный раунд, который стартует 23 февраля, уже пробились три команды. Это вернувшийся на первую строчку турнирной таблицы в последний игровой день 2025 года «Номад» после победы на выезде над «Иртышом». В активе столичного клуба 58 очков.

Также путевку в плей-офф заработали занимающая второе место с 57 очками «Сарыарка» и «Торпедо» (56 очков), ставшее самой результативной командой первого этапа регулярного чемпионата, 153 раза огорчив соперников, и пропустившее при этом всего 62 шайбы - меньше всех. Эти команды стали недосягаемы для клубов из нижней части таблицы.





Евгений Степанов начинает атаку «Горняка» / Фото pro.ligasy.kz

«Горняк» завершил первый этап на восьмом месте, набрав в 36 играх 30 очков, имея отрицательную разницу заброшенных и пропущенных шайб: 108-127.

А в споре лучших бомбардиром чемпионата после первого этапа лидирует нападающий «Горняка» Валерий Гурин, набравший 57 баллов в 31 игре. На его счету больше всех заброшенных шайб - 24 и 33 результативные передачи. Второе место в бомбардирской гонке с 49-ю баллами (15+34) занимает еще один форвард рудненского клуба Оскар Юлбарисов, являющийся при этом лучшим ассистентом чемпионата.

В десятку лучших бомбардиров входит и нападающий рудничан Евгений Степанов - 40 (12+28), занимающий шестое место.