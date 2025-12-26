По прогнозам синоптиков, в субботу, 27 декабря, осадков на территории области не ожидается, на юге и востоке ночью и утром будет туман. Воскресенье, 28 декабря, тоже пройдёт без осадков, область тумана распространится на запад, север и юг.

В понедельник, 29 декабря, на севере, востоке и западе будет снег, низовая метель, туман.

В Костанае в субботу и воскресенье облачно без осадков. В понедельник – снег.

- В субботу ночью термометры покажут от 18 до 23, на востоке 26 градусов мороза, - сообщила "НГ" начальник отдела прогнозов КФ РГП «Казгидромет» Антонина ШИБАРШИНА. – Днём ожидаем -11…-16 °С, на юге и востоке -19 °С. В воскресенье ночью температура воздуха будет такой же, как и в субботу, -18…-23 °С, на востоке -26 °С. В понедельник ночью термометры покажут -12…-17 °С, на востоке области -20 °С, днём -6…-8 °С.

В Костанае температурные показатели будут следующими. В субботу ночью -20…-22 °С, днём -13…-15 °С. В воскресенье: ночью -18…-20 °С, днём -10…-12 °С. В понедельник: ночью -12…-14 °С, днём -6…-8 °С.

Ветер в ближайшие три дня ожидается юго-западный. Скорость ветра 9-14 м/с, в понедельник - с усилениями до 15-20 м/с на севере, востоке и западе области.