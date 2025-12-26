В Щучинске, в Национальном центре лыжного спорта, завершился Кубок Республики Казахстан по лыжным гонкам среди мужчин и женщин (2005 г.р. и старше), а также среди юниоров и юниорок (2006 г. р. и младше).

Виталий Пухкало на дистанции скиатлона / Фото nstagram.com/skicenter_life

Эти соревнования носили отборочный характер 0 по итогам Кубка РК определялись участники XXV зимних Олимпийских игр, которые пройдут с 6 по 22 февраля 2026 года в Милане и Кортина-д’Ампеццо (Италия). В лыжных гонках от Казахстана на Олимпиаде-2026 могут участвовать семь спортсменов - три мужчины и четыре женщины.

В Кубке РК приняли участие 180 лыжников (100 мужчин и 80 женщин) из Астаны, Алматы, Абайской, Акмолинской, Актюбинской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Костанайской, Павлодарской и Северо-Казахстанской областей.

Костанайскую область представляли лыжники Костаная, Рудного и района Беимбета Майлина - воспитанники Школы высшего спортивного мастерства (ШВСМ), Центра подготовки олимпийского резерва (ЦПОР), ДЮСШ №3 и ДЮСШ района Б. Майлина.

В программу Кубка РК входили четыре старта - спринт классическим ходом на 1,2 км, скиатлон на 20 км (10 км классическим ходом и 10 км свободным ходом), масс-старт на 30 км классическим ходом и гонка свободным ходом на 10 км.

Первым стартом стал спринт, в котором призеры определялись среди всех участников. Лучшими среди мужчин из костанайских лыжников здесь были воспитанники ШВСМ мастера спорта международного класса Наиль Башмаков и Владислав Ковалев из Костаная, занявшие соответственно седьмое и восьмое места. А обладателем Кубка РК в спринте стал Константин Борцов из Акмолинской области.

В женском спринте в число сильнейших пробились мастера спорта РК из Костаная Мария Люфт, занявшая восьмое место, и Дарья Ким (обе - ШВСМ), замкнувшая десятку.

Наиль Башмаков (слева) и Виталий Пухкало (в центре) со своими тренерами Виктором Завяловым (слева) и Владимиром Ковалевым / Фото instagram.com/shvsm_kostanay

В скиатлоне серебряным призером среди мужчин стал Наиль Башмаков, показав результат 53 мин. 40 сек. Уступив второму месту всего 0,1 сек., бронзовым призером стал Владислав Ковалев. Пятым в 10,3 сек. от пьедестала финишировал еще один воспитанник ШВСМ мастер спорта международного класса Виталий Пухкало из Рудного. Победу же в этом виде программы одержал Амиргали Муратбеков из Абайской области - 53.11,5.

Среди женщин седьмой результат показала Аида Хажиева (ШВСМ) из Костаная - 1 час 5 мин. 25,6 сек, уступив победительнице Надежде Степашкиной (1:00.29,3) из Акмолинской области чуть менее пяти минут.

Двукратный обладатель Кубка Казахстана по лыжным гонкам среди юниоров Ратмир Югай / Фото instagram.com/qysqy_sportmektebi_3_kst

А вот среди юниоров в скиатлоне сильнейшим стал воспитанник ДЮСШ №3 и ЦПОР кандидат в мастера спорта Ратмир Югай из Костаная - 56.31,5. И компанию ему на пьедестале составил еще один кандидат в мастера спорта из Костаная Алексей Вторушин (ДЮСШ №3, ЦПОР), занявший третье место - 57.44,1.

В масс-старте на 30 км среди мужчин Виталий Пухкало завоевал бронзу (1:22.06), Наиль Башмаков занял четвертое место (1:22.16), а Владислав Ковалев был на финише восьмым (1:22.42).

Среди женщин на такой же дистанции пятое место заняла Аида Хажиева (1:39.37), восьмой была Мария Люфт (1:41.31), а девятой - Дарья Ким (1:42.49).

Показав лучшее время в масс-старте среди юниоров - 1:26.24, вторую победу на Кубке РК одержал Ратмир Югай. А Алексей Вторушин стал обладателем юниорской бронзы - 1:28.30.

Завешала программу Кубка РК гонка на 10 км свободным ходом, которую с результатом 24.01,6 выиграл Виталий Пухкало. Третье место занял Наиль Башмаков - 24.19,9. У Владислава Ковалева восьмое место - 24.55,8.

Среди женщин на этой дистанции Дарья Ким (29.39,8) заняла шестое место, а Аида Хажиева (30.37,6) замкнула десятку сильнейших.

Ратмир Югай показал на «десятке» второй результат среди юниоров - 25.31,0. А Алексей Вторушин на этот раз был четвертым - 25.44,9, уступив третьему призеру 3,7 сек.

Наиль Башмаков и Виталий Пухкало - обладатели путевок на Олимпийские игры 2026 года / Фото instagram.com/qysqy_sportmektebi_3_kst

По итогам прошедшего Кубка РК был назван состав национальной сборной Казахстана по лыжным гонкам для участия в Олимпийских играх. И в числе семи обладателей заветной олимпийской путевки - два представителя Костанайской области. Это Виталий Пухкало и Наиль Башмаков.

Для Виталия Пухкало, который тренируется под руководством Виктора Завялова, Олимиада-2026 станет уже третьей после Олимпийских игр 2018 года в Пхенчхане (Южная Корея) и 2022 года в Пекине (Китай). А для Наиля Башмакова (тренер Владимир Ковалев) предстоящие Игры станут дебютными.

Еще одну путевку на Олимпиаду у мужчин завоевал Амиргали Муратбеков (Абайская область) - он стал сенсацией отборочных соревнований, уверенно победив в двух гонках Кубка РК.

У женщин обладательницами путевок стали участница Олимпиады в Пекине Надежда Степашкина (Акмолинская область), выигравшая на Кубке РК три гонки из четырех, и ставшая второй в спринте, уроженка района Б.Майлина Костанайской области Ксения Шалыгина (Акмолинская область), также принимавшая участие в Олимпийских играх в Пекине, Анна Мельник (Акмолинская область) и Дарья Ряжко (Павлодарская область).

На Олимпийских играх 2026 года будет проведено 12 соревнований по лыжным гонкам, которые пройдут на лыжном стадионе в Тезеро, в долине Валь-ди-Фьемме. Впервые в истории мужчины и женщины будут соревноваться на одинаковых дистанциях: спринт классическим стилем, командный спринт свободным стилем, гонка на 10 км с раздельного старта, скиатлон (10 км + 10 км) свободным стилем, масс-старт на 50 км классическим стилем и эстафета 4х7,5 км.