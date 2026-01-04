Забрать последнюю машину, описать квартиру, оставить семью без средств к существованию - в массовом сознании ее профессия прочно связана с понятием «зло». Но частный судебный исполнитель Костанайской области Несибели БАСЕНОВА уверена: она не каратель, а последнее звено в цепи справедливости.

Несибели Басенова: «Нелегко взаимодействовать с людьми, которые изначально настроены отрицательно» / Фото из личного архива

- Несибели Заривановна, как относитесь к тому, что вашу профессию часто воспринимают негативно и видят в вас врага?

- Я много лет работаю в данной сфере и неоднократно слышала об этом. Да, нам, как процессуальным лицам, предоставлены законом полномочия на принудительное изъятие денежных средств, реализацию имущества, а также применение других мер, предусмотренных законодательством Казахстан. Но все здравомыслящие граждане понимают, что наша деятельность важна и необходима для обеспечения исполнения закона. Нелегко взаимодействовать с людьми, которые изначально настроены отрицательно. Все же, когда объясняешь человеку в более простой и доступной форме, что существуют законы, которые необходимо исполнять, ситуация меняется. А порой человек, так ничего и не поняв уходит, хлопнув дверью. Всегда стараемся правильно разъяснить порядок действий и помочь. В итоге всё зависит от квалификации судебного исполнителя, профессиональных качеств и жизненной мудрости.

- Бывает ли чувство вины, когда приходится принимать неприятные решения?

- Конечно. И в моей практике была история, о которой каждый раз вспоминаю с тяжелыми чувствами.

Суд постановил выселить гражданку А. из двухкомнатной квартиры в Костанае без предоставления другого жилого помещения. На первой встрече женщина, не сдерживая слез, рассказала свою историю. Она снимала жильё и работала техническим персоналом в поликлинике. Собственное жильё потеряла из-за проблемного сына. Однажды на работе познакомилась с пожилой одинокой женщиной. Они стали общаться. Со временем выяснилось, что у новой знакомой никого нет, кроме взрослой дочери, проживающей за пределами Казахстана и практически не интересующейся судьбой матери. Пожилая женщина стала болеть, требовалась помощь. Она попросила гражданку А. жить с ней, заботиться, помогать с оплатой коммунальных услуг, лекарств и продуктов. Взамен хозяйка обещала оформить квартиру на её имя. Наша героиня согласилась и долгие годы добросовестно исполняла свои обязательства.

Когда здоровье хозяйки резко ухудшилось и она фактически стала недееспособной, появилась третья коллега - гражданка В. Узнав о ситуации, разыскала в социальных сетях дочь хозяйки квартиры, получила от неё доверенность и начала судебные разбирательства против женщины, которая ухаживала за больной. Гражданка А. по своей доброте и доверчивости так и не успела оформить на себя обещанное жильё. Причем спустя всего несколько дней после выселения хозяйка квартиры умерла.

Для меня это был яркий пример несправедливости и злоупотребления доверием. Узнала глубже обстоятельства дела и причину, по которой А. проиграла процесс, и стало искренне жаль ее. После исполнения решения испытала сильное эмоциональное напряжение и даже высказала стороне взыскателя своё мнение о том, что, на мой взгляд, она злоупотребила положением собственника имущества.

Я впервые почувствовала, что исполнила несправедливое решение. Настолько, что была готова забрать должницу к себе домой и помочь ей хотя бы временно с жильём. К счастью, она работала и смогла найти место для проживания самостоятельно.

- Изменилось ли количество дел у судебных исполнителей за последнее время?

- Нагрузка увеличилась. У каждого судебного исполнителя может быть до 5-6 тысяч исполнительных производств в год, но при этом мы стараемся не нарушать сроки и исполнять по принципу справедливости и законности. Частой проблемой является то, что один человек должен пяти-шести микрокредитным организациям. Платежеспособность граждан с каждым годом ухудшается. Но мы всегда идем навстречу: составляем новый график погашения с изыскателем. Увеличилось количество алиментных обязательств. В 2007–2010 годах исполнительных производств и изыскания алиментов в Костанайской области было около 10 тысяч в год. Сейчас - 16-17 тысяч.

- Есть ли поддержка от государства, когда нагрузка резко возрастает?

- Информированность населения очень слабо развита. Хотя на всех сайтах, официальных и неофициальных, есть масса информации о работе судебных исполнителей. К примеру, существует реестр должников на официальном сайте Министерства юстиции РК. Он работает достаточно давно, люди могут ввести свой ИИН или БИН юридического лица, посмотреть положение по отношению к исполнительному производству - есть ли у него долги, либо нет. Но почему-то люди этим не пользуются. Они пользуются различными источниками информации, но только не официальными сайтами.

Поддержки от государства, когда резко возрастает нагрузка, нет. Государство выплачивает вознаграждение судебному исполнителю в размере 15 МРП в случае безрезультатного взыскания алиментов с должника, либо должника, находящегося в розыске. Данная выплата является единственной формой поддержки в подобных ситуациях. Аренда офисного помещения, содержание работников, заработная плата, социальное отчисление – это все ложится на плечи частных судебных исполнителей. Кроме того, мы пополняем регионально-областную и республиканскую казну государства - допустим, когда взыскиваем административный штраф и так далее.

- В практике есть случаи, когда ЧСИ продавали имущество должника (например, кафе или квартиру) без его ведома?

- За последние 5 лет у нас таких случаев практически не было, так как реализация имущества проходит только по решению суда. Судебные исполнители в Казахстане не продают имущество с молотка в кабинете. Для этого есть электронная торговая площадка, занимающаяся реализацией арестованного имущества. Должника уведомляют о реализации. Если займы обеспечены залогом, то обращение в суд не всегда требуется, но в других случаях судебный исполнитель обращается в суд для обращения взыскания на имущество должника. Судебный исполнитель не может продать имущество без уведомления собственника.

- Можно ли снизить размер удержаний с зарплаты - не более 50%? Ведь, бывает, и 70% удерживают?

- Это не так. По закону об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей и Трудовому кодексу РК удержания из заработной платы должника не могут превышать 50%. А вот уменьшить удержание ниже 50 % можно, но только если так предусмотрено в исполнительном документе или по решению судебного исполнителя (например, по соглашению, исходя из конкретных обстоятельств и необходимости обеспечения минимального дохода должника).

- Какие мифы о судебных исполнителях, вас больше всего удивляют?

- Один из наиболее распространённых и необоснованных - о том, что судебные исполнители допускают мошенничество или умышленно вводят граждан в заблуждение. Деятельность судебных исполнителей в РК строго регламентирована законодательством и осуществляется под постоянным контролем уполномоченных государственных органов. Процедура допуска к профессии частного судебного исполнителя является многоэтапной и включает в себя обязательное наличие юридического образования, прохождение стажировки, сдачу квалификационного экзамена, а также соблюдение профессиональных и этических стандартов. Эти требования исключают возможность случайного или неподготовленного попадания в профессию. Как и в любой сфере, отдельные случаи нарушений возможны, однако они являются исключением, а не правилом. Более того, меры контроля регулярно усиливаются, что способствует снижению числа недобросовестных лиц и повышению доверия к институту судебных исполнителей.