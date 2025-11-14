15 ноября в Казахстане начнёт действовать пилотный проект по сооплате лекарств для пациентов с артериальной гипертензией, сообщает Informburo.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения.

Фото Informburo.kz

Оплату можно будет произвести через "Социальный кошелёк", где пациент сможет увидеть размер покрытия, возможную сумму доплаты, а также перечень аптек – участников программы.

"Новый подход не ограничивает пациентов, а, напротив, расширяет их возможности, предоставляя право выбора препаратов и повышая прозрачность системы лекарственного обеспечения", – подчеркнули в министерстве.



В прошлом году в рамках амбулаторного обеспечения лекарства получили 3,3 млн человек, из них 1,2 млн – с артериальной гипертензией.

Сооплата – это форма добровольного участия пациента в оплате стоимости лекарственных препаратов. Основную часть расходов покрывает Фонд социального медицинского страхования. Граждане смогут получить лекарство бесплатно, как и сейчас, либо выбрать другой препарат в аптеках, участвующих в системе сооплаты, доплатив за него.