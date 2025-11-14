В начале ноября жители Житикары прислали "НГ" видео с обращением аксакалов обращаются к акиму Костанайской области. Посетители районного ДК просили обратить внимание на условия их досуга. На кадрах видно, что мужчины играют в домино за единственным столом - второй, по их словам, забрали. Играть приходилось по очереди.

Они также показывали изношенную мебель и просили местные власти помочь с организацией пространства, где пожилые люди могли бы проводить время с комфортом. В завершение на видео звучит эмоциональное обращение - если ситуация не изменится, готовы обратиться уже к президенту страны.

- Материально-техническое оснащение районного Дворца культуры в настоящее время действительно находится на низком уровне, подтвердила в ответе на запрос "НГ" директор ДК Махабат САТМУХАНБЕТОВА. - При проведении культурно-массовых мероприятий используется имеющаяся мебель, значительная часть которой требует обновления. В частности, во время съемки видео, которое было размещено 4 ноября 2025 года на аккаунте вашей редакции в социальной сети Инстаграм второй стол был предоставлен для проведения культурных мероприятий в фойе первого этажа. В настоящее время столы используются аксакалами для игры в домино.

После публикации этого видео тему плачевного состояния районного дома культуры продолжил председатель первичной профсоюзной организации ДК Александр ОХОТЮК, прислав нам фотографии для подтверждения своих слов.

- Это в продолжение темы Житикаринского РДК. Так что проблема аксакалов-доминошников - не такая это уж проблема, - пишет Охотюк. - Калорифер для большого зала сломан, система пожаротушения - тоже. А окна у нас в РДК такие, что воробьи пролазят и летают по всем закуткам.

- Здание районного Дворца культуры построено в 1971 году, - сообщила Махабат Сатмуханбетова. - С момента ввода в эксплуатацию капитальный ремонт внутренних помещений не проводился. В целях решения данного вопроса в 2023 году разработана проектно-сметная документация по проекту «Капитальный ремонт здания ГККП «Районный Дворец культуры» ГУ «Отдел культуры и развития языков акимата Житикаринского района», расположенного по адресу: г. Житикара, 6 микрорайон, дом 66. Проект получил положительное заключение государственной экспертизы. Срок реализации проекта капитального ремонта здания на данный момент не определен в связи с отсутствием бюджетного финансирования. В свою очередь, местным исполнительным органом Житикаринского района осуществляется информирование государственных учреждений акимата области о необходимости проведения ремонта здания и выделения финансирования на реализацию данного проекта.

Директор также пояснила, что в случае проведения капитального ремонта в ДК планируют предусмотреть следующие помещения: большой концертный зал, малые студии, спортивный зал, молодежный ресурсный центр, клуб «Активное долголетие», современный музей, детский развлекательный центр, кинотеатр, IT-кабинет и др.

