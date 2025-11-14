Владельцы собак из Караганды пожаловались на неправомерные штрафы. Наказания вынесли на основании табличек "Выгул собак запрещён". Однако, как выяснилось, эти знаки не имеют юридической силы, сообщает Informburo.kz со ссылкой на "31 канал".

Жительница Караганды Ирина Лопатина вела собаку мимо парка к площадке для выгула, но полицейские пригрозили штрафом, указывая на таблички, развешанные по парку. На одних значится штраф в 3 МРП, на других – 10 МРП.

"Пугают тем, что если сейчас не оплатите, то потом будете 10 МРП, а вот если в первые две недели… У нас очень много людей, кто заплатил по 19 тысяч тенге", – отметила Ирина Лопатина.

Владельцы собак обратили внимание, что знаки просто распечатаны на принтере. Написали жалобу через eOtinish и получили ответ о том, что такой дорожный знак не имеет юридической силы и не является основанием для составления административного протокола.

В управлении парками, которое разместило таблички, считают, что они необходимы, чтобы заставить карагандинцев соблюдать порядок.

"Детей же приводят гулять, там фекалии эти лежат собачьи. Из-за этого как-то людей призываем чуть-чуть быть бдительными, воспитанными, культурными", – отметила мастер садово-паркового хозяйства управления парками культуры и отдыха Караганды Лариса Готфрид.

В акимате Караганды ответили, что таблички носят информационный характер и размещены для обеспечения безопасности. Они касаются только выгула собак, но не запрещают проход с собаками при условии, что животные в наморднике и на поводке.

"В случае, если гражданин не согласен с правонарушением, он имеет право отказаться и в течение 10 календарных дней уже обжаловать данное решение. Если человек уже оплатил штраф, а после обжаловал, то по решению суда ему могут быть возвращены денежные средства", – сообщил заместитель начальника отделения общественной безопасности Центрального ОП Караганды Диас Губитулы.

В городах многие частные предприятия или владельцы частных территорий развешивают таблички "Не парковаться", "Мусор не бросать" с указанием штрафов. Юридической силы они не имеют. Штрафовать по ним никто не имеет права. На обратной стороне любого знака должен быть номер, а также информация, на каком основании он установлен. Если этой информации нет, возможно, этот знак установлен самовольно. А значит, протокол можно оспорить.