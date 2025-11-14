В Казахстане расследуют уголовное дело по факту истязания бывшей судьи Айгуль Сайлыбаевой, которая была убита в Германии. Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Санжар Адилов, передаёт Tengrinews.kz.

Фото с сайта tengrinews.kz

Отвечая на вопросы журналистов в Сенате, Адилов уточнил, что расследование убийства судьи на территории Германии находится в компетенции Генеральной прокуратуры, которая "ведёт международное правоохранительное взаимодействие с немецкими коллегами".

"По информации о наличии уголовного дела подтверждаю, что у нас расследуют дело по статье 110 Уголовного кодекса — "Истязание". Данный факт рассматривается исходя из обращений родственников потерпевшей и связан с событиями, произошедшими на территории Казахстана, в Жетысу. В Германии это квалифицируется как умышленное убийство, а у нас — причинение телесных повреждений и истязание супруга. Полученная информация нами также проверяется", — отметил Адилов.

Замминистра добавил, что на данный момент проводятся следственные действия и назначен ряд экспертиз. Полиция находится на постоянном контакте с родственниками погибшей.

Убийство Айгуль Сайлыбаевой

В июне 2024 года стало известно о пропаже в Германии гражданки Казахстана Айгуль Сайлыбаевой. По данным МИД, 5 июня в Генеральное консульство Казахстана во Франкфурте-на-Майне обратились граждане Казахстана по поводу пропажи двумя днями ранее своей дочери.

Позже появилась информация о том, что тело пропавшей нашли недалеко от города Бенсхайма. Немецкое издание Bild сообщило, что труп находился в пластиковом мешке, перед смертью женщина подверглась насилию.

Правоохранительные органы Германии возбудили уголовное дело по факту убийства. Согласно информации Министерства иностранных дел Германии, решением суда города Дармштадт свекровь Сайлыбаевой - Наталья Донцова - признана подозреваемой. По Германии и по всей Европе выдан ордер на её арест.



