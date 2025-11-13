Как сообщили"НГ" родственники ветерана, прощание с Дмитрием НАПРИЕНКО состоится 15 ноября в 10:00 в ритуальном зале «Царство небес» (ул. Летунова, 22). В 11:00 на Краснопартизанском кладбище пройдёт панихида и захоронение с воинскими почестями.

Дмитрий Петрович на митинге в честь Дня Победы в 2023 году

"Всех, кто знал, уважал и помнит Дмитрия Петровича, просим прийти и проводить его в последний путь", - обращаются родственники к горожанам.

Семь лет назад, 9 мая 2018 года, Дмитрий Наприенко в парке Победы рассказывал корреспонденту "НГ" о своем боевом пути:

- В 1944 году призвался из Узункольского района, села Павловка. Мне на тот момент 17 лет было. Нас призывалось три брата, все мы участвовали в боях и все получили тяжелые ранения. Я прослужил 7 лет, два из которых в Китае и пять - в Германии. Воевал на Дальнем Востоке. В первый же день войны с Японией получил первое ранение. Второе ранение уже было тяжелое, в ногу прилетел осколок от снаряда.

А 7 мая 2023 года мы сообщали о том, как ветерана поздравили концертом на дому.

- Наша семья всегда отмечала и будет отмечать День Победы, - говорила тогда внучка Дмитрия Петровича Ольга НАПРИЕНКО. - Обычно мы с дедушкой ходили на возложение цветов в парке Победы, там он встречался со своими друзьями из Аулиекольского района, где прожил всю жизнь. Сейчас уже многие из них умерли. Он всегда бежал к своим коллегам из финотдела, они заботились нем. Потом мы отмечали праздник уже в семейном кругу. Также обычно мы ездили на могилу героя Советского Союза Ильи Яковлевича Сьянова, с которым мой дед был лично знаком...

"Душа широкая, солдатская" - так называется статья о Дмитрии Наприенко, опубликованная в 2011 году. Таким мы и будем его помнить.

Редакция "НГ" выражет соболезнование родственникам Дмитрия Петровича и всем, кто его знал.

Фото из архива "НГ"

Наприенко Дмитрий Петрович

Родился в 1927 году в с. Павловка, ныне Узункольского района. Образование высшее. В армию был призван в 1944 году, подготовку и формирование проходил в Чебаркуле в составе 13 запасного стрелкового полка.

Дальнейшая служба проходила на Дальнем Востоке в составе 632 СП, участвовал в войне с Японией. Тяжело ранен, лечился в госпитале.

После войны продолжал армейскую службу в Германии, 81 отдельный танковый батальон, командир танка.

Демобилизовался в июне 1951 года. Стал жить и трудиться в Семиозерном районе (ныне Аулиекольский). Продолжительное время работал зав.райфо (районный финансовый отдел). На пенсии с сентября 1987 года.

С 1998 года проживал в Костанае.

Вместе с женой Екатериной Ульяновной (умерла в 2008 году) воспитали сына Владимира и дочь Елену, растут два внука - Виталий и Евгений, внучка Ольга, три правнучки - Марина, Полина и Елизавета, правнук Владимир.