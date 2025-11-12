У нас принято говорить о явлениях местной культурной жизни, как о мёртвых: ничего кроме хорошего. Какой бы вернисаж (спектакль, фестиваль, концерт) ни угораздило провести – это гарантированное знаковое событие, цветы, грамоты и прочие плюшки вне зависимости от содержания.

Однажды мой коллега написал своего рода эссе об одной постановке Русского драматического театра. Даже не критический отзыв, а материал, в котором предлагалось взглянуть на игру на сцене под разными углами, задуматься. И знаете, что передал мне потом директор театра? «Критиковать нас имеют право только профессиональные театральные критики. У вашего сотрудника есть удостоверение критика? Вот то-то».

Спойлер: у меня такого тоже нет. А они вообще бывают?

Честный труд? Честный успех?

Итак, в Костанае подвели итоги VII республиканского конкурса «молодых авторов изобразительного искусства». Некоторые из них – не совсем авторы, но об этом ниже.

В финальную экспозицию в картинной галерее по итогам второго отборочного тура включили 39 работ 30 художников из Алматы, Актобе, Кокшетау, Костаная, Павлодара, Северо-Казахстанской, Карагандинской и Акмолинской областей.

Перед подведением итогов и церемонией награждения член Союза художников РК Нурбек Жардемов провёл мастер-класс по живописи

В соответствии с оговорёнными заранее темами конкурса («Я рисую честного человека, честный труд, честный успех», «80-летие Победы в Великой Отечественной войне», «180-летие Абая», «190-летие Валиханова», «140-летие Дулатова») на суд жюри прислали 67 работ в двух номинациях: живопись и графика. Почти половину «зарубили» на этапе отбора: картина, сдутая с фото, это не авторская работа.

- Как участвовавший в жюри, могу сказать, что произведения очень разные по формату, - сообщил мне член Союза художников Казахстана, Евразийского Союза дизайнеров, Международной консолидации художников «Туран», живописец из Уральска Нурбек ЖАРДЕМОВ. - Есть работы запоминающиеся. И есть те, что сделаны по фото, скачанным из Интернета. В таких нет живописи. Вот он, электронный мир гаджетов, который вредит художникам! Хотя сам по себе конкурс шикарный.

- Для отбора я руководствовалась не только мастерством авторов, - поясняет член Союза художников Казахстана Светлана ШАЛУНОВА, которая тоже участвовала в жюри. - Главной была их самобытность. Вот смотришь – по технике работы выполнены на прекрасном уровне… а плагиат полный. Если это на заказ кому-то – ради бога, делайте, но уж если ты на конкурс выставляешь – будь добр без этого, тем более, что мастерство-то есть.

- Меня порадовала работа жюри, - даёт оценку член союза художников РК, председатель правления Костанайской областной организации Союза художников Казахстана Вадим БЫКОВ, - потому что сроки были очень сжатыми: в субботу мы осматривали, а в понедельник всё уже размещено.

Тем не менее, любой «художественный дозор», как и, например, противовоздушная оборона, хоть что-то да пропускает. Я не буду называть автора этих так называемых картин в технике масло или акрил по холсту, представленных ниже в сравнении с их прототипами. А вот источники назову. Гуглите, проверяйте.

Итак, tripadeal.com.au/deals/5478-ancient-treasures-of-china-mongolia/

В оригинале это монгольские беркутчи из Китая. В копии, выданной на конкурсе за авторскую работу, они превратились в казахов. Даже пейзаж слизан один в один.

Смотрим дальше. Позаимствовано из instagram.com/p/CQ1oxAUMtN0/ у иранского графика и акварелиста Мохаммада Асади, разместившего свой скетч ещё в 2021 году.

Тут казахстанский рисовальщик догадался приделать горы и произвести иранскому джигиту пересадку лица. Ещё этого этнического туркмена или кашкая переобули в казахские сапоги. Оригинальность зашкаливает.

Юлия Колисниченко. ''Традиционеая стрельба из лука''. Холст, акрил

На выставке представлены работы, которые копируют стилистику высокотехнологичной фотографии HDR (High Dynamic Range). Ну да, рано или поздно должно было появиться место, где хай-тек, нейросети и холст с маслом пересекутся. Но место для Человека и Творца в этом процессе стремительно ужимается.

Места на конкурсе и место в музее

Заявленные в условиях конкурса темы – священные коровы казахстанского общественного дискурса. Неважно, в каком качестве исполнены, они не критикуемы по определению. Можно рисовать и стопудово прокатит.

- Я с вами соглашусь, конформизм у авторов есть, - признаёт директор областного историко-краеведческого музея Гульжан МЕНДЕКИНОВА. - Это притом, что кто-то из них начинающий, а кто-то давно состоялся как мастер.

- Люди, которые часто принимают участие в таких конкурсах, знают: на следующий год будет то-то и то-то, - поясняет Вадим Быков. - Они дорогу и протаптывают, им ведь нужно о себе заявлять, иначе их не увидят. Соответственно они и разрабатывают эти темы и образы.

Продолжим краткий обзор. Хадиша Серикбаева, Алматы. «Аққан жұлдыз». Автор эксплуатирует заезженные нарративы, пытаясь вплести их в существующий мифологический легендариум.

Та же художница представила потрет Ибрая Алтынсарина, назвав работу «Ұлы дала қоңырауы», и завоевала с ней III место в номинации «Живопись».

Второе место в живописной номинации у павлодарской художницы Айданы Мергалиевой с холстом «Вечная память». А победителем признан алматинец Оркен Аят с портретом Абая.

Дарина Сагумбаева. ''Следы присутствия''. Сангина

III место в номинации "Графика" – у картины костанайской дебютантки Вероники Творяковой. II место получила наша землячка Дарина Сагумбаева с двумя постромантическими сангинами «Следы присутствия» и «Мечта о мире».

Дарина Сагумбаева. ''Мечта о мире''. Сангина

Первой же в графической номинации жюри признало работу шариковой ручкой «Стрижка овец» кокшетауца Дамира Магзумова. Его графика – эпатажный корпоративно-животноводческий мемфис с элементами абсурда, среди мейнстримных работ смотрится чужеродно, зато нетрафаретно.

- Если будет возможность, наш музей готов принять портреты Алтынсарина и Дулатова в фонды, - заявила Гульжан Мендекинова. – Ещё заинтересовало необычное исполнение «Стрижки овец».

Автор упомянутого, одного из трёх представленных на вернисаже портретов Миржакыпа Дулатова – Мадина Умиртаева. Её public art - очевидная отсылка к Шепарду Фейри с постерной стилизацией и идеализацией.

По единогласному решению жюри гран-при конкурса достался алматинке Айдане Лесалы за серию иллюстраций к произведению Мухтара Ауэзова «Выстрел на перевале». Вы не увидите их здесь – к досаде медийщиков работы неудачно размещены, так что в триптихе постонно отражается источник освещения.

Мне лично понравился ещё один Абай кисти костанайской портретистки Ирины ПЕТРОВОЙ, ученицы Георгия Сокова и Юрия Матюшко. Ирина призналась, что её основная техника – графика, а это полотно – пробная работа с акрилом. И кстати, участвует она в своей первой выставке, хотя уже грезит о персональной.

- Для того, чтобы собрать образ Абая, я использовала множество референций. Абай в моём понимании – он проницательный. Его миссия заключается в том, чтобы взрастить в людях человечность.

Где финансовое солнышко?

Конкурс «Жас толқын» начинался как областной, а 7 лет назад повысил статус до республиканского. Члены жюри отмечали, что обеспокоены нынешним уровнем участников и престижем мероприятия в целом. Одна из причин сего, по заключению Вадима Быкова, в том, что настоящие мастера - не подражатели, не копировальщики - попросту не заинтересованы тратить время и силы невесть чего ради.

Тазагуль Байтурина. ''Мой отец''. Холст, акрил

- Куда делось финансовое «солнышко» конкурса? – задал риторический вопрос мэтр. - Ведь участники готовятся к нему загодя, за год до его старта. По моему мнению, если человек пишет замечательную работу большого размера, тратит бешеные деньги на материал, несёт затраты на транспортировку своей работы, на дорогу к нам, в итоге занимает призовое место, получает гран-при размером всего в 300 000 тенге, а ещё и оставляет свою работу в нашем фонде музея – это не очень красиво. Чтобы к нам приезжало больше достойных конкурсантов, художников, которые желают участвовать, чтобы Костанай гремел на республику, чтобы об этом наперебой говорили художники («Как у вас там классно!») на всех симпозиумах, нужно, чтобы вопрос размеров наград и призов был пересмотрен. Давайте сделаем наше маленькое чудо!

София Цхай. ''Оян казак''. Холст, акрил

«Жас толқын» - таза толқын!

В общем, хлебнул я современного искусства. Конечно, найдутся такие эксперты, кто исходит из точки зрения, что весь экспериментальный арт призван быть свободным для заимствования - но даже они согласны с тем, что границы копирования должны быть чётко определены.

Екатерина Артемьева. ''В глуши''. Бумага, карандаш

Позвольте по этому поводу задать провокационный, но прямой вопрос, адресованный всему нашему арт-сообществу: где тонкая грань между вдохновением и подражанием, между творческим поиском и прямым присвоением чужого труда?

Посещение выставки «Жас толқын – 2025» гарантирует не только вящее эстетическое удовольствие, но и пищу для размышлений о природе творчества и его моральных аспектах. Возможно, во избежание появления как испанского стыда до кончиков ушей, так и всякой судебной тягомотины, связанной с соблюдением авторских прав, надо пересмотреть подходы и методы проверки работ перед подобными вернисажами, включая более тщательное исследование исторического и культурного контекста?

Напоследок финальное предложение организаторам: а приглашайте в жюри меня. Вот, жаль, не имею удостоверения художника. И критика, кстати, тоже.

Фото автора