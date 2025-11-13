Если ваши дети мечтают о том, чтобы Дед Мороз исполнил их желания, пишут ему письма, но не знают точного адреса, мы можем помочь. Сотрудники «НГ» уже не первый год выступают в роли посредников между детьми и новогодним волшебником, помогая исполняться желаниям.

Акция стартует 13 ноября и продлится до 4 декабря включительно. После этой даты письма приниматься не будут.

Письма можно отправлять в редакцию по почте или приносить лично. Адрес: Костанай, ул. Майлина, 2/3. В наших пунктах приема объявлений, адреса которых публикуются в каждом номере газеты «Твой шанс», также примут ваши послания и передадут нам. Список адресов доступен также на сайте «НГ».

9 декабря комиссия отберет 12 самых теплых и душевных писем, чтобы опубликовать их.

Обращаем внимание родителей, что редакция только принимает письма детей. Исполнение желаний зависит от добровольных помощников Деда Мороза, которыми могут стать как отдельные читатели, так и организации.

Активным борцам за справедливость сообщаем, что мы не проверяем материальное состояние родителей детей, это не входит в задачи редакции. Но, если родители могут сами обеспечить своих детей подарками, им следует задуматься о том, стоит ли писать письмо нашему Деду Морозу.

Мы не гарантируем, что желания исполнятся, но в Новый год чудеса могут сбываться.

Помните, что наш Дед Мороз не дарит живые подарки: щенков, котят, птиц, черепашек, рыбок и даже креветок. А еще Дед Мороз не сможет доставить подарок, если не знает адреса и не может связаться по телефону с родителями ребенка. Поэтому адрес и телефон надо указать обязательно!

Фото из архива "НГ"