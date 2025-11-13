Депутат Мажилиса Асхат Аймагамбетов предложил установить возрастные ограничения для регистрации в социальных сетях. В частности, речь идёт о популярных среди детей и подростков в Казахстане TikTok и Instagram, передаёт корреспондент Tengrinews.kz.

Фото:depositphotos.com

Что произошло

Во время заседания Мажилиса депутат Асхат Аймагамбетов поднял вопрос о необходимости введения возрастных ограничений для регистрации в социальных сетях.

По его словам, сейчас в TikTok и Instagram регистрируются даже 5-6-летние — без согласия родителей и какой-либо верификации.

"В других странах такие ограничения уже действуют. Например, в Дании и Австралии регистрация разрешена с 15-16 лет, а в США, Англии и Ирландии требуются специальное разрешение родителей и верификация", — отметил депутат.

Что ответили в Министерстве

Отвечая на вопрос, вице-министр искусственного интеллекта и цифрового развития Дмитрий Мун заявил, что в Казахстане пока не планируют вводить жёсткие ограничения, но работа в этом направлении ведётся.

"Сегодня, наоборот, идёт движение в сторону предоставления разных доступов, но в ограниченном формате — чтобы ограничивать определённый контент, однако при этом не останавливать развитие, которое соответствует актуальности в мире. Поэтому работа будет вестись именно в таком формате", — пояснил он.

"Смартфон - не няня. Нам нужна система"

Свою позицию по поводу возрастных ограничений на пользование соцсетями Аймагамбетов озвучил и у себя в Telegram-канале.

"Гуляя с младшим сыном вижу, что почти каждый ребёнок во дворе держит в руках смартфон, а контент, который они смотрят в TikTok, YouTube и Instagram, остаётся без фильтров и надзора родителей. Детям 4-5-6 лет дают в руки устройство, которое может быть опаснее, чем коробка со спичками", - в частности, написал он.

Депутат отметил, что алгоритмы соцсетей устроены таким образом, чтобы "подсаживать" детей, делать их зависимыми от экранов.

"По сути, это как цифровые "игровые автоматы" в кармане", - заявил Аймагамбетов.

Ссылаясь на исследования, мажилисмен подчеркнул, что чрезмерное использование гаджетов может привести к проблемам у детей с концентрацией внимания, нарушению сна, росту тревожности, агрессии и даже суицидам.

"Смартфон - не няня. Нам нужна система. Возможно, пришло время начать дискуссию, нужны ли нам законодательные ограничения. Надо ли ввести возрастные цензы для доступа к соцсетям (10-12-14 лет?)", - предложил он.

Вместе с тем, Аймагамбетов признал, что одними запретами проблему не решить: важно образование и диалог.

"Надо говорить с детьми о цифровой гигиене, объяснять, что можно и нельзя, развивать критическое мышление. Нам необходимы не только ограничения, но и совместные решения: фильтры, совместное использование гаджетов, реальное внимание взрослых и альтернативы по занятости", - добавил мажилисмен.