Супруга бывшего капитана сборной Казахстана по футболу Асхата Тагыбергена объявила имя их новорожденного ребенка, передаёт Tengri Sport.

Фото: Казахстанская федерация футбола

Полузащитник костанайского "Тобола" стал отцом в четвертый раз около полутора месяцев назад.

Выяснилось, что имя сына совпадает с названием одного из клубов, за которые выступал Асхат.

"Сегодня официально знакомим вас с нашим четвёртым ребенком – Тагыберген Кайсар Асхатулы! Настоящая копия отца", – заявила супруга в Instagram.

Вскоре об имени сына высказался и сам футболист. В одном из интервью он рассказал, что клуб "Кайсар", воспитанником которого является Асхат, имеет отношение к выбору имени.

"Прекрасное имя, я сам воспитанник "Кайсара". Все шло к этому. Мы долго ждали этого малыша – я единственный мальчик в семье и хотел, чтобы мой старший сын Улан не остался один, и теперь у него есть младший брат", – высказался Тагыберген в интервью AmanVibe.

Напомним, 35-летний Асхат Тагыберген родился в Кызылорде и защищал цвета "Кайсара" в начале своей карьеры. Позднее он стал четырёхкратным чемпионом Казахстана и трижды обладателем кубка страны – в том числе с кызылординской командой.

Кроме того, Тагыберген несколько лет был капитаном сборной Казахстана и поучаствовал в легендарном камбэке в отборе на Евро-24 против датчан. Гол Асхата в ворота Дании был номинирован на премию Пушкаша по итогам сезона.

В 2025 году после поражения сборной Казахстана от Северной Македонии Тагыберген объявил о завершении карьеры в национальной команде.