Без осадков пройдет четверг, 13 ноября, на всей территории области. А вот уже ночью 14 ноября на западе и севере региона прогнозируют снег, днем к осадкам добавится дождь, обещают также низовую метель и гололед. Подобная погода в этих же районах сохранится и в субботу, 15 ноября.

В Костанае в ближайшие три дня переменная облачность, осадков не ожидается.

В четверг ночью и утром в Костанае, а также на западе, севере и востоке области синоптики прогнозируют туман.

- Температура воздуха по области ночью 13 ноября составит -3..-8, на юге 0 градусов, днем -2..+3, на юге +6 градусов, - сообщила «НГ» инженер-синоптик отдела метпрогнозов КФ РГП «Казгидромет» Светлана ЛЕМЕШКО. – В пятницу ночью -5..-10, на севере -2, днем 0..+5 градусов. В субботу ночью -2..+3, днем +2..+7 градусов.

В Костанае столбики термометров покажут: 13 ноября ночью -4..-6, днем 0..-2 градуса; 14 ноября ночью -2..-4, днем +2..+4 градуса; 15 ноября ночью 0..+2, днем +5..+7 градусов.

В четверг ветер ожидается северо-западный с переходом на юго-западный, скорость по области 7-12 м/с. В пятницу юго-восточный с переходом на юго-западный, в субботу юго-западный со скоростью 9-14 м/с, на западе и севере порывы 15-20 м/с.

В Костанае скорость ветра будет чуть ниже 5-10 м/с в четверг и 7-12 м/с в следующие два дня.

Фото Игоря НИДЕРЕРА