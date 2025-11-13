Банки Казахстана получат возможность начислять вознаграждение по суммам, находящимся на текущих счетах клиентов, однако ставки по таким счетам будут ниже депозитных, передает Informburo.kz.

Фото Depositphotos.com

На пленарном заседании мажилиса депутат Ерлан Саиров предложил председателю Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Мадине Абылкасымовой снять запрет на начисление процентов по счетам клиентов в банках.

По словам депутата, в действующем законе есть нормы, которые не соответствуют международным стандартам и противоречат принципам справедливости. Саиров отметил, что в период с 2020 по 2024 год банки второго уровня Казахстана получили прибыль в размере 8,2 трлн тенге, а только за девять месяцев текущего года – два трлн тенге.

Он подчеркнул, что чрезмерная прибыль банков связана с нормами, введёнными Национальным банком в 2019 году. В настоящее время по остаткам средств на банковских картах граждан и на счетах квазигосударственного сектора банки второго уровня выплачивают крайне низкие проценты. Иными словами, банки не платят населению вознаграждение по этим средствам, но продолжают их использовать, при этом Национальный банк получает свои проценты.

"Такой практики нет ни в одной стране мира, она существует только в Казахстане. Поэтому депутаты предложили внести поправки, чтобы устранить эту несправедливую норму", – заявил Саиров, обратившись с вопросом, поддерживает ли агентство данное предложение.

В ответ Абылкасымова отметила, что агентство в целом поддерживает это предложение. Она пояснила, что запрет на начисление вознаграждения по текущим счетам был введён в 2018 году из-за неэффективных практик квазигосударственных компаний, а также с целью формирования стабильной базы фондирования в банках.

"Это имеет большое значение, поскольку для того, чтобы экономика могла получать кредиты на долгосрочной основе, необходима прочная и надёжная база фондирования. Если говорить о текущих счетах, клиенты могут снять свои средства в любой момент, поэтому начисление вознаграждения по ним запрещено", – сказала Абылкасымова.

По словам Мадины Абылкасымовой, даже если запрет будет снят, ставки по текущим счетам останутся низкими. Она отметила, что, согласно международному опыту, во всём мире ставки по таким счетам значительно ниже депозитных, поскольку средства с них можно забрать в любой момент. Глава АРРФР, что агентство поддерживает предложение депутатов, однако вознаграждение по текущим счетам будет небольшим.