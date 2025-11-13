Запрет на курение кальянов: требования, возможно, смягчат в Казахстане
Запрет на курение кальяна в общественных местах вступил в силу в 2020 году. В Казахстане рассматривают возможное послабление в использовании кальянов, передает Informburo.kz. Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Санжар Адилов.
Фото Depositphotos.com
По его словам, соответствующее обсуждение идёт в межведомственных рабочих группах как в правительстве, так и в законодательных органах.
"Прежде всего, это разрешение ввоза на территорию Казахстана, использование соответствующего оборудования, а также идёт вопрос об использовании предметов, которые употребляются в кальянах, перечне увеселительных заведений, по времени (использования. – Авт.)", – сказал Адилов.
Между тем, как подчеркнул замминистра, никаких поправок в отношении вейпов не предусматривается: запрет остаётся в силе.
В Казахстане запрет на курение кальяна в общественных местах вступил в силу в 2020 году.
Последние новости
пожалуйста зарегистрируйтесь.