Запрет на курение кальяна в общественных местах вступил в силу в 2020 году. В Казахстане рассматривают возможное послабление в использовании кальянов, передает Informburo.kz. Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Санжар Адилов.

Фото Depositphotos.com

По его словам, соответствующее обсуждение идёт в межведомственных рабочих группах как в правительстве, так и в законодательных органах.

"Прежде всего, это разрешение ввоза на территорию Казахстана, использование соответствующего оборудования, а также идёт вопрос об использовании предметов, которые употребляются в кальянах, перечне увеселительных заведений, по времени (использования. – Авт.)", – сказал Адилов.

Между тем, как подчеркнул замминистра, никаких поправок в отношении вейпов не предусматривается: запрет остаётся в силе.

