Вопрос задал председатель подкомитета социального предпринимательства при президиуме НПП "Атамекен" Александр СОБОЛЕВ на встрече акима области с рудничанами. Он заявил, что из-за бюрократических проблем и откровенного бардака бизнесу тяжело добиться помощи от государства.

- В Костанайской области из девяти мер поддержки социального предпринимательства реализовано семь - это один из самых высоких показателей в Казахстане, - обратился к главе региона Соболев. - Но одна проблема, самая актуальная на сегодня, это инфраструктурная поддержка. По закону у нас есть одна из преференций - льготная аренда государственно-комунального имущества. Как такового, его в области нет. А если есть, то оно потеряно. Мы неоднократно встречались с руководителем управления финансов. Ни для кого не секрет, что у нас есть много заброшенных, неиспользуемых или неликвидных помещений. К примеру, даже в Рудном есть неиспользуемый подвал по ул. Гагарина, который в ведении управления образования. Есть и другие помещения, на которые, согласно ответов госорганов, потеряны правоустанавливающие документы. Грубо говоря - бардак. По другому это не назовешь.

Соболев отметил, что благодаря поддержке Антикоррупционной службы дело удалось сдвинуть с мертвой точки. Но после того, как этот орган был передан в состав КНБ, процесс остановился.

- То есть мы не можем сейчас найти какие-то точки соприкосновения с управлением финансов, - сказал Соболев. - На сегодня есть три помещения, которые значатся в реестре, их можно предоставить в аренду социальным предпринимателям. Это бы снизило финансовую нагрузку для такого бизнеса, а их услуги стали бы более конкурентными. Вопрос: как можно было бы добиться четкого понимания - кто может повлиять на управление финансов?

Аким Костанайской области Кумар АКСАКАЛОВ попросил предоставить ему лично информацию - где и какие помещения "можно было ввести в оборот".

- Я дам соответствующее поручение и буду сам отслеживать, - пообещал Аксакалов. - Мы можем помещения отремонтировать, привести в порядок документы, а потом предоставить их социальным предпринимателям. Хорошо? Только вы сами, лично выходите на меня. И давайте адреса, которые можно привести в порядок. Я готов это сделать.

