5 и 6 мая сотрудники ДК "Мирас" организовали небольшой концерт для ветаранов Великой Отечественной войны в Костанае. На "ГАЗели" они приезжали во дворы домов ветеранов и пели для них песни военных лет, например, "Катюшу" , "Идет солдат по городу", "В землянке" и другие. Корреспондент "НГ" наблюдал за тем, как во дворе дома №36 Б по пр. Кобыланды Батыра поздравляли ветерана Великой Отечественной войны 95-летнего Дмитрия Петровича НАПРИЕНКО.





Ветерана поздравляли не только сотрудники ДК "Мирас", но и его соседи. Было много детей

Во дворе дома собрались соседи ветерана. Среди них было много детей, некоторые даже были одеты в форму, похожую на ту, что была у красноармейцев в годы ВОВ.

- Сейчас в Костанае осталось 12 ветеранов. Мы поем для них их любимые песни, говорим теплые, душевные слова, которые запомнятся надолго. Мы отдаем дань ветеранам за их подвиг, который никогда не будет забыт, ведь каждый из нас гордится своими бабушками, дедушками и прадедушками, мы помним все, что они сделали для того, чтобы мы жили в это мирное время, - отметила артистка ДК "Мирас" Ольга ПОДОЛЬЯНОВА. - Каждый год, видя их, мы радуемся, тому, что они еще с нами и что они могут поделиться своим опытом и героизмом, которые мы помним и чтим, и берем с них пример. Этот великий праздник не должен быть забыт!

Дмитрий Петрович родился в 1927 году в с. Павловка (Узункольский район). В армию был призван в 1944 году, когда ему было 17 лет. Подготовку и формирование проходил в Чебаркуле (Челябинская область, РФ) в составе 13-го запасного стрелкового полка.

- Больше всего из песен мне понравилась "Катюша", потому что мою жену звали Екатерина. Очень хорошая песня! - поделился своими впечатлениями ветеран. - Нас осталось единицы, но где мы не были, все признают, что День Победы это настоящий, памятный праздник. День Победы я встретил в Германии: нас погрузили в вагоны в Чебаркуле, приехали на запад, на фронт, а через несколько дней объявили, что мы победили. С криками "Ура!" мы побежали в казармы. На следующее утро мы уже ехали в вагонах на Дальний Восток.

Там Дмитрий Петрович, уже в составе 632 стрелкового полка, участвовал в войне с Японией. Был тяжело ранен и лечился в госпитале. После войны продолжал армейскую службу в Германии, в 81-ом отдельном танковом батальоне, был командиром танка. Демобилизовался в июне 1951 года. Стал жить и трудиться в Семиозерном районе (ныне Аулиекольский). Продолжительное время работал заведующим районного финансового отдела. На пенсии он с сентября 1987 года. С 1998 года проживает в Костанае.

В время семейного ужина в День Победы / Фото из архива семьи Наприенко

У ветерана большая семья: вместе с уже умершей женой Екатериной Ульяновной воспитали сына Владимира и дочь Елену, растут два внука - Виталий и Евгений, - и одна внучка- Ольга. Подрастают три правнучки - Марина, Полина и Елизавета, - и один правнук - Владимир.

- Наша семья всегда отмечала и будет отмечать День Победы. Обычно мы с дедушкой ходили на возложение цветов в Парке Победы, там он встречался со своими друзьями из Аулиекольского района, где прожил всю жизнь. Сейчас уже многие из них умерли. Он всегда бежал к своим коллегам из финотдела, они заботились нем. Потом мы отмечали праздник уже в семейном кругу. В этом году планируем также поехать в Парк Победы на возложение цветов, потом - в кафе. Также обычно мы ездили на могилу героя Советского Союза Ильи Яковлевича Сьянова, с которым мой дед был лично знаком и жил вместе в Аулиеколе, - рассказала внучка Дмитрия Петровича Ольга НАПРИЕНКО. - В интернете я часто вижу такое мнение, что День Победы это не праздник, что его не надо праздновать. Но для нашей семьи это не так. Например, если пьют "фронтовые 100 грамм", кто-то скажет "Ой, что это вы тут пьянки разводите?!", но для моего деда, он так поминает своих однополчан, с которыми он воевал и которые погибли. Он всегда рассказывает одну историю, когда на его глазах погиб его лучший друг, и для него эти "100 грамм" имеют большое значение, это не чтобы повеселится или как-то расслабится. В такое сложное время, когда меняются идеалы, наша семья всегда будет радоваться и вспоминать Победу, тех людей которые погибли, эти жертвы были не зря, чтобы у нас был мир.

Местные бабушки, которые наблюдали за концертом, рассказали корреспонденту "НГ", что по соседству с Дмитрием Петровичем живет 96-летняя труженица тыла Екатерина Алексеевна ИВАНЦЕВА. Она рассказала "НГ", как жилось в тылу в военные годы:

- Я родилась в 1926 году в Костанае. На фронте я не была, но мой брат, Николай, был командиром танка, он брал Берлин в 1945 году. Во время войны здесь, в районе КСК, не было никаких домов, а были поля. Там я и работала на быках, мне было 15 лет, когда началась война, - вспоминает Екатерина Алексеевна. - Мы жили в районе пивзавода. Помню как приехала тетя из Челябинска и говорит: "Катька! В чем же ты ходишь?!", а я была платком покрыта тряпочным, а по середине мешок отрезанный и подпоясанный, а но ногах была шкурка коровья - не было в те годы обуви и даже не было тряпочки - замотать на ноги! Тетка забрала меня в Челябинск, там я работала на заводе К-4 (завод в 1941 году срочно эвакуировали из Ленинграда, на нем производили авиационную броню - "НГ"). Потом я сильно заболела и вновь вернулась в Костанай. Помню, что пахали на быках целый день, нам давали 300 гр. хлеба, маленький кусочек. Это был мой заработок. У нас были глиняные чашки, привозили, помню, пшено и воду и вот вся еда. У меня было дома тогда еще две сестры - Маня и Надя и брат Володя, мама больная была, тогда многие болели тифом. Помню, как крошила им хлеб, как цыплятам, а потом они умерли от голода.

Екатерина Алексеевна вспоминает, что в День Победы, 9 мая 1945 года, все выходили на улицу и пели песни, танцевали. Люди были очень рады окончанию войны. О победе им сообщили по радио.

- Брат в тот день в Берлине был. Рассказывал потом, как на Т-34 брал Сталинград и Берлин. Его немцы в плен взяли и пытали: "Говори, русская свинья, где оборону прорывали?", а если он скажет, то наши его расстреляют. Он ничего не сказал, а ему пятиконечную звезду на спине выжгли, - вспоминает труженица тыла. - Он в госпитале лежал после войны, контуженный и тяжело раненный. Домой вернулся весь в орденах и медалях, хромал. Мама плакала, он потом полгода, наверное, еще пожил и умер... Немцы издевались над ним: если бы нас победили, мы бы всю жизнь рабами были!

Муж Екатерины Алексеевны тоже был ветераном войны, он умер. Сейчас у нее есть дочь - Татьяна, которая за ней и ухаживает. Другая дочь, Анна, умерла. Труженица тыла очень любит животных - подкармливает местных кошек и голубей.

Она показала корреспонденту "НГ" свой пиджак с шестью наградами участницы войны и труженицы тыла.

- В советское время, до 1990 года, государство нам оказывало большую помощь, мы не платили ни за свет, ни за газ, все было бесплатным! А сейчас только кабельное телевидение бесплатно, правда платят пенсию - 160 000 тенге. Хватает. Сейчас волонтеры из акимата приносят пакеты с едой, - вспоминает Екатерина Алексеевна. - Я 60 лет проработала парикмахером, была старшим мастером и учила людей этому, получала пенсию 82 рубля в советское время. 70 рублей был оклад.

9 мая она, как и всегда, планирует поехать в Парк Победы. Ветеранов забирают на автобусе, также отвозят домой. Екатерина Алексеевна общается с некоторыми костанайскими ветеранами, но Дмитрия Петровича она не знает. Бабушки, которые привели меня к труженице тыла, обещали их познакомить.

- Сколько молодежи в войну умерло, сколько людей погибло! Я теперь такой человек, что всех жалею, и людей, и животных. Последнее отдам другому! - подытожила труженица тыла. - Сейчас забывают этот великий праздник, Бог их знает, зачем они так делают. Отменять нельзя его, мы должны обязательно отмечать День Победы, должны быть парады в Москве и в других городах. Мы очень тяжело жили во время войны и современная молодежь должна понимать каким трудом нам достался мир.

Фото Андрея СКИБЫ