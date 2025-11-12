Мощность будущего предприятия – 54 тыс. тонн авиатоплива и до 100 тыс. тонн переработки биоэтанола в год. На сегодня уже завершена разработка технико-экономического обоснования завода, сообщает пресс-служба Премьер-министра РК.

Предполагается, что завод по производству экологически чистого у авиационного топлива SAF (Sustainable Aviation Fuel) построят в Рудном. Совместный проект на днях обсудили премьер-министр Казахстана Олжас БЕКТЕНОВ и представители американской компании LanzaJet.

Иностранное предприятие - разработчик технологии производства экологически чистого авиатоплива SAF из этанола. Последний можно получить из разных видов сырья, в том числе органического (зерно, кукуруза, картофель и др).

Проект направлен на развитие «зеленой» авиации и углубленную переработку в АПК. Согласно планам, производство биотоплива также сократит выбросы парниковых газов.

- Глава государства Касым-Жомарт Токаев поставил перед нами задачу по созданию в Казахстане международного аэрохаба. Помимо расширения мощностей аэропортов и строительства инфраструктуры, важным является вопрос обеспечения отрасли качественным и экологически чистым авиатопливом, — подчеркнул Олжас Бектенов. - Мы готовы расширять сотрудничество. Правительство окажет всестороннюю поддержку данному проекту.